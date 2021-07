Rebeca tem mais duas chances de pódio e promete surpresa no solo

Depois de se tornar a primeira ginasta brasileira a conquistar um pódio olímpico, Rebeca Andrade pode atingir outra incrível marca. A paulista de 22 anos terá mais duas disputas de medalha em Tóquio, com as finais do salto e do solo, e tem chances reais de pódio em ambas.

Caso consiga as três medalhas, Rebeca Andrade igualaria o recorde de Isaquias Queiroz, da canoagem. O baiano é, até hoje, o único atleta da história do Brasil que subiu três vezes ao pódio em uma edição só de Olimpíada, na Rio-2016, quando levou duas pratas e um bronze.

"Pode vir qualquer uma que estarei feliz demais. Se não vier, também estou feliz demais. Deus sabe de todas as coisas e eu sou grata por tudo que ele tem me dado. Antes de sair da barriga da minha mãe já era grata", declarou à TV Globo.

A final do salto será no domingo (1º), às 5h45 de Brasília. Nas eliminatórias, Rebeca fez a terceira melhor marca no salto, com 15,100.

Simone Biles, que ainda não confirmou se participará da final por aparelho, passou com a melhor, 15,183. Foi seguida pela compatriota Jade Carey, que fez dois saltos com a marca de 15,166. Caso Simone não dispute a decisão, entrará em seu lugar a americana MyKayla Skinner, quarta nas eliminatórias com 14,866.

No dia seguinte, segunda-feira (2), também às 5h45, será a final do solo. Com o Baile de Favela, Rebeca conseguiu a nota de 14,066, avançando em quarto. A italiana Vanessa Ferrari foi a primeira colocada, com 14,166, seguida por Simone Biles (14,133) e Jade Carey (14,100). Assim como no salto, Biles é dúvida também para o solo.