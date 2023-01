Rebeldes? Fãs saem no tapa por lugar em fila para comprar ingresso do RBD

Parece que a retorno da banda RBD trouxe, também, a revolta adolescente nos adultos que eram apaixonados pelo grupo. Isso porque, nesta sexta-feira (27), fãs de Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez discutiram por causa de um lugar na frente da bilheteria que fica na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No vídeo, a briga começou com apenas uma simples discussão verbal, mas a situação ficou mais acalorada e iniciou a troca de tapas. As duas mulheres começaram a brigar e outros fãs se envolveram na confusão para tentar apartar as agressões.

A Polícia Militar do Rio foi chamada para tentar controlar a briga, que foi se deslocando para uma avenida movimentada. Os carros reduziram a velocidade ao perceberem a discussão. Segundo o g1, os agentes conseguiram acalmar os fãs após o tumulto na fila.

A venda dos ingressos para a turnê do RBD Brasil começou nesta sexta-feira (27). Os valores variam entre R$ 195 e R$ 850.

Ingressos:

Cadeira superior oeste: R$ 195 (meia entrada) e R$ 390 (inteira)

Cadeira superior leste: R$ 195 (meia entrada) e R$ 390 (inteira)

Cadeira inferior oeste: R$ 270 (meia entrada) e R$ 540 (inteira)

Cadeira inferior Leste: R$ 270 (meia entrada) e R$ 540 (inteira)

Pista cadeira sul: R$ 230 (meia entrada) e R$ 460 (inteira)

Pista premium: R$ 425 (meia entrada) e R$ 850 (inteira)