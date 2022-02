Rebelião em presídio de Salvador deixa quatro mortos; familiares se mobilizam em frente do local

Uma rebelião foi iniciada pelos detentos do Complexo Penitenciário Lemos de Brito, localizado no bairro da Mata Escura, em Salvador, na tarde deste domingo (20). Segundo o Sindicato dos Servidores da Polícia Penal do Estado da Bahia (Sinsppeb), quatro detentos morreram.

Após informações de confusão, familiares se reuniram frente ao local em busca de notícias sobre seus entes. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas, nem a causa da morte. Disparos de armas de fogo foram ouvidos dentro do presídio. Guias de perícia e remoção já foram expedidas.

Ainda de acordo com o Sinsppeb, a rebelião se iniciou no Pavilhão 2, devido a um confronto entre facções. A Seap teria sido informada da possibilidade de uma tragédia como essa. “Isso já era esperado. A Seap tinha consciência de que isso iria acontecer. Nós denunciamos, diversas vezes que a fragilidade na segurança da penitenciária causaria uma tragédia”, diz o presidente do sindicato, Reivon Pimentel.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, mais de 10 facas foram apreendidas entre os presos. "A cadeia virou, o bagulho tá doido” diz um detento, não identificado, em um vídeo. “Se matar nós, ‘nós’ vai guerrear”, diz outro rapaz.

O policiamento foi reforçado e diversas viaturas cercam o local enquanto a ocorrência segue em andamento. Após a rebelião, o sindicato disse que houve uma tentativa de fuga em massa.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) foi procurada, por e-mail, por ligação e mensagem, mas não respondeu até a publicação da matéria.