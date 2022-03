Receba! Filho de Cristiano Ronaldo imita Luva de Pedreiro; veja

Dono do perfil Luva de Pedreiro, o baiano Iran Ferreira já se tornou um verdadeiro fenômeno na internet. Aos 20 anos, ele vem conquistando cada vez mais fãs com seus vídeos, que trazem golaços marcados em um campo de terra batida em Quijingue, no nordeste do estado. O sucesso do influencer é tanto que encantou até Cristiano Ronaldo Jr.

O filho mais velho de CR7 gravou um vídeo imitando Iran. O menino de 11 anos aparece marcando um belo gol e, na comemoração, solta um 'receba', a marca registrada do Luva de Pedreiro. Iran logo repostou a publicação, e marcou o astro português.

A qualidade de Cristianinho, aliás, arrancou elogios dos torcedores, que compararam o talento dele ao do pai. Vale lembrar que o 'robozinho' atua nas categorias de base do Manchester United, o time de CR7.

Veja: