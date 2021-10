Receita apreende eletroeletrônicos e material de informática falsificados em operação

A Receita Federal deflagrou uma operação para apreensão de eletroeletrônicos e material de informática falsificados, na manhã desta quinta-feira (14). Denominada Comércio Legal, a operação teve como alvo estabelecimento no centro comercial de Salvador, nas proximidades do Relógio de São Pedro. Os produtos foram identificados por meio de análise de risco e diligências realizadas pelo setor de investigação e repressão.

A Receita aplicará pena de perdimento, por se tratar de mercadoria cuja entrada no país é proibida, e fará a destruição das mercadorias apreendidas, por serem produtos contrafeitos. Esses são retirados do mercado não só para evitar a concorrência desleal com os estabelecimentos que vendem produtos originais, como também como mecanismo de proteção ao consumidor, pois são adquiridos como se fossem originais e podem causar inclusive danos à saúde.