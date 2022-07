Receita Federal retira mais de 3 mil cigarros eletrônicos de circulação na Bahia

A Receita Federal realizou, nesta quarta-feira (14) a Operação Ruyan, que consiste em combater o contrabando de cigarros eletrônicos. Na Bahia, foram apreendidas cerca de 3.500 unidades do produto na região da "Feiraguai", em Feira de Santana.

O valor total dos cigarros chega a R$ 350 mil. A operação também foi realizada em outros estados, como Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Cerca de 112 estabelecimentos no país inteiro foram averiguados, sendo 199 servidores da Receita Federal na operação. Os cigarros também são conhecidos como vaper, pod, e-cigarette, e-ciggy, e-pipe, e-cigar, heat not burn (tabaco aquecido) e são proibidos no Brasil.

Cada produto pode variar entre R$ 60 e R$ 620. Foram retirados do mercado mais aproximadamente 291 mil cigarros eletrônicos, além dos diversos refis que são utilizados para prosseguir com o uso. O valor total da operação gira em torno de R$ 54.644,600.