Recém-casados são atrapalhados por macaca interessada em ficar com o marido; vídeo

Era para ser um momento só para os recém-casados, mas uma macaca resolveu se meter. Ao ver Sophie Ngo abraçada com o marido durante uma sessão de fotos, o animal apareceu e abraçou o homem, deizando a esposa 'chocada e surpresa'.

"Fiquei tão chocads no começo porque acabei de ver algo vindo em nossa direção e não tinha ideia do que era. Mas meu marido estava super calmo e ela simplesmente subiu nele com seu bebê!", disse Ngo ao The Dodo.

A cena aconteceu em uma trilha na selva de Carmen, no México, local famoso pela presença destes primatas. A macaca em questão, inclusive, estava com um bebê no colo.

Apesar do susto, os recém-casados gostaram da experiência. "Parecia uma experiência única e especial que eles estivessem tão dispostos a nos abordar assim!" disse Ngo.

O vídeo viralizou no TikTok, com mais de 7 milhões de visualizações e 1.7 milhão de curtidas.