Recém-contratado pelo Botafogo, Eduardo Barroca está com covid-19

Récem-contratado pelo Botafogo, o técnico Eduardo Barroca testou positivo para covid-19. Com isso, já fica afastado nos primeiros dias de seu retorno à equipe e não estreará mais no clássico com o Flamengo, neste sábado (5), às 17h, no Engenhão.

O clube informou que o treinador, que deixou o Vitória na última sexta-feira (27), está com sintomas leves e passa bem. As atividades da semana serão comandadas pelos auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flavio.

Barroca foi anunciado pelo Botafogo na manhã de sexta, quando ainda comandava normalmente o treino na Toca do Leão. O técnico apresentado pelo alvinegro no sábado (28) e comandou seu primeiro treino. Com o diagnóstico de covid-19, só deve dirigir o clube depois dia 7 de dezembro, no mínimo.

O técnico foi contratado para substituir Ramón Díaz, que nem chegou a treinar a equipe. O argentino foi submetido a uma cirurgia pouco depois de ser apresentado e o Botafogo ficou sob o comando de Emiliano Díaz, seu filho e auxiliar. O Botafogo decidiu pela demissão do treinador ao saber que ele precisaria ficar por mais tempo afastado. Isso aconteceria pelo menos até o dia 7 de dezembro. Agora, o alvinegro terá a ausência também de Barroca.

No Vitória, Barroca teve aproveitamento de apenas 29,62%. Em nove jogos, foram três derrotas, cinco empates e só um triunfo.