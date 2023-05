Recém-nascido é encontrado dentro de sacola na Bahia

Um bebê recém-nascido foi encontrado na manhã do último domingo (7), dentro de uma sacola retornável de supermercado, em Vitória da Conquista. O menino, que foi deixado na porta de uma casa, no bairro Alto Maron, foi encontrado por uma moradora.

A mulher acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar do município. O bebê foi encaminhado para o Hospital Esaú Matos e nesta quarta-feira (10) recebeu alta.

Segundo Geisa Soares, coordenadora da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista (FSVC), o bebê chegou limpo, sem ferimentos e com clamp umbilical, um clipe descartável usado para prender o cordão umbilical do recém nascido, logo após o parto. Geisa negou que a criança tenha sido encontrada enrolado no cordão umbilical.

O CORREIO tentou contato com o Conselho Tutelar, mas não obteve retorno. O Núcleo da Defesa da Criança e Adolescente da Polícia Civil e o Ministério Público da Bahia acompanham o caso. A mãe da criança ainda não foi localizada.