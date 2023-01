Recém-saído de presídio é preso por tráfico de drogas em Eunápolis

Um homem recém-saído do presídio foi preso novamente na segunda-feira (16), em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Na mesma ação, dentro de um barraco no bairro Santa Isabel, foram apreendidos cocaína, maconha e crack, balanças de precisão e R$ 324 em dinheiro. A ação foi conduzida por policiais da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

O delegado Moisés Damasceno, coordenador da 23ª Coorpin, explicou que os policiais estavam em incursões como parte da investigação sobre o desaparecimento de um jovem de anos, no último dia 7, quando encontraram as drogas.

“Os investigadores do Serviço de Inteligência da Delegacia Territorial de Eunápolis chegaram ao barraco sem nenhuma mobília, utilizado exclusivamente como esconderijo pelos criminosos, situado no bairro Santa Isabel”, afirma.

Na hora, um dos membros do grupo que atua na região foi encontrado no local e preso em flagrante. “Ele havia saído do presídio há pouco mais de um mês, após ter cumprido pena por tortura. Foram apreendidos no local 28 buchas de maconha, 61 pinos de cocaína e 37 pedras de crack ”, explica o coordenador.

Todo material apreendido foi levado para a Delegacia de Eunápolis e de lá encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A polícia continua em busca de outros integrantes do grupo criminoso.