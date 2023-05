Reciclagem: sua participação é fundamental

Somente 4% da população brasileira separa o lixo, de acordo com levantamento do ano passado da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). Um dado sobre o qual é importante refletir, ainda mais essa semana, quando será comemorado o Dia Mundial da Reciclagem, na próxima quarta. Para marcar a data, uma série de iniciativas pelo Brasil concentra seus esforços para que os outros 96% da fatia possam aderir à medida, fundamental para diminuir os impactos do nosso lixo no mundo.

Uma boa pedida é visitar a exposição Reciclos, em cartaz até o dia 28 de maio no shopping Bela Vista.Com obras de arte produzidas a partir de materiais recicláveis, a mostra promete atrair muitos olhares curiosos e sensíveis ao tema da sustentabilidade. Uma galeria com 15 fotos de catadores brasileiros também é destaque na exposição, que tem idealização e realização da Rede Educare, curadoria do ativista ambiental e grafiteiro Mundano e patrocínio da Novelis e Ball Corporation via Lei de Incentivo à Cultura/MinC.

Ao todo, são nove obras de arte produzidas com latas de alumínio, fios elétricos, isopor, plástico, papelão, vidro, madeira, ferro e outros metais, promovendo uma reflexão sobre consumo, reciclagem e sustentabilidade. As fotos são oriundas do livro Recicladores de Sonhos, lançado ano passado pela Rede Educare.

Quem visitar a Reciclos pode não imaginar o desafio que cada criação representou para os artistas que as assinam. “Foi uma felicidade poder desafiar cada um deles, e o que juntos buscamos é que o público crie novos olhares sobre o resíduo e novas perspectivas do uso desses materiais, que são incríveis e que, às vezes, ocupam apenas alguns minutos do nosso dia”, comenta Mundano, que também é fundador da ONG Pimp My Carroça e do aplicativo Cataki.

Painel feito com latinhas da mostra Reciclos (Foto: Divulgação)

Esforço coletivo

Integrante do comitê gestor do Movimento Plástico Transforma (MPT), Mariana Cardoso afirma que a contribuição da população é fundamental para que o processo de reciclagem do plástico seja realizado. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast), 23,4% dos resíduos plásticos pós- consumo foram reciclados no Brasil em 2021.

“Muitas vezes, por não saberem a maneira correta de descarte deste tipo de resíduo, muito dele é desperdiçado. Tal situação poderia mudar a partir de uma melhor conscientização e conhecimento sobre o tema”, explica Mariana.

Fundadora e CEO da redeso+ma, empresa que ESG Tech de impacto socioambiental, Claudia Pires é outra especialista a reforçar a importância do esforço coletivo para incentivo à reciclagem. A empresa é um aplicativo onde as pessoas se cadastram, levam seus resíduos para casas cadastradas e pontuam. Esses pontos podem ser trocados por benefícios como cursos, descontos no comércio, alimentação, itens de limpeza, ou podem ser transferidos para instituições sociais.

A so+ma fará uma ação em Salvador e Camaçari, voltada para os participantes do programa. A ideia é entrar em ambientes escolares, fazendo parceria com a rede de educação. Na iniciativa, o aluno se cadastra pelo aplicativo ou pode contar com a ajuda do corpo docente para o cadastro, levar seus recicláveis para o colégio, juntar pontos e trocar por benefícios como cursos, vale cultura, descontos no comércio e materiais escolares, entre outros.

O objetivo é estimular os estudantes a influenciar amigos, familiares e comunidade a se cadastrarem no aplicativo e levarem seus recicláveis a uma das casas amarelas espalhadas por Salvador e Camaçari. “É possível sair da intenção de reciclar e partir para a ação. Depois de se cadastrar no aplicativo da so+ma e começar a levar os recicláveis para as casas, o usuário começa a ver os seus dados de impacto, o que ele levou, o que ganhou e impactou e, com estas informações, vai reforçando o seu poder de ação e como ele deve agir”, afirma Claudia.

Cestas básicas

A iniciativa, que se chama Influencie seus Amigos a Ter uma Atitude Igual a Sua, começa quarta e vai até 30 de junho - no dia 5 de jundo é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para dar luz à prática do ESG e incentivar os participantes, a so+ma, junto com seus “influencers”, irá doar 50 mil pontos para cada cooperativa parceira que atingir mais de 25 mil novos cadastros. As cooperativas poderão trocar esses pontos por cestas básicas.

“A criação de rede, o efeito comunidade é fundamental para efetivarmos a economia circular. E desta forma contribuirmos para a mudança climática, pois é a mudança de cultura e de comportamento que efetiva a mudança climática. E a so+ma tem este propósito: ajudar na mudança climática, colocando o ESG na prática”, diz Claudia.

A experiência foi bem sucedida em escolas municipais de São Paulo. Por lá, houve 1.722 participantes cadastrados no programa em apenas de 10 escolas, na média média o programa teve uma aderência prática por mais de 30% destas escolas. Apenas em seis meses de operação, com apenas um dia de entrega por semana, as escolas paulistas conseguiram levar mais de 6 toneladas de plásticos.

A participação dos alunos acarretou na economia de mais de 1 milhão de litros de água, o suficiente para atender quase 6,2 mil pessoas por dia; mais de 30 mil kw/h poupados, o equivalente a abastecer 4 mil casas por 1 dia; mais de 25 mil quilos de CO2 compensados, referente a compensação de 4.810 pessoas em 1 dia.





Onde levar sua reciclagem: Rede so+ma ( https://somosasoma.com.br/#/onde-estamos)

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

1.Cajazeiras Campo da Pronaica

2. Big Bompreço Iguatemi Av. Antônio Carlos Magalhães

3. Praça do Imbuí Av. Jorge Amado

4. Assaí Mussurunga Rua Professor Plínio Garcez de Sena, 1240

5. Patamares Av. Ibirapitanga, em frente a Escola Pan Americana

6. Periperi Pra da Revolução

7. Comércio R. do Pilar

8. Pituba Praça Ana Lucia Magalhães

9. Ribeira Largo do Papagaio

10. Rio Vermelho Vila Caramuru

11. Stella MarisAlameda Praia de Guaratuba