Reciclarte: Lêda Chaves ministra oficina gratuita de iniciação musical para crianças

Com a proposta de introduzir a música e seus ritmos e melodias ao universo infantil, através de instrumentos musicais confeccionados com materiais recicláveis, a cantora e arte-educadora Lêda Chaves realizará neste mês de fevereiro o projeto Reciclarte – Oficina de Iniciação Musical para Crianças.

A primeira turma, para alunos de 04 a 06 anos, inicia-se na próxima sexta-feira (12), e tem duração de 03 dias (sexta, sábado e domingo), com direito a uma mostra final.

Durante as aulas, serão utilizados materiais recicláveis para confecção de instrumentos musicais, a fim de estimular cada criança a transformar o “lixo” em algo útil e de uso próprio.

Unindo a sustentabilidade à educação musical, o projeto desperta a criatividade e estímulo das crianças na exploração de ritmos. Isso faz com que entendam a importância da descoberta dos sons cotidianos e da invenção de instrumentos como expressão e exercício da imaginação.

Serão 15 vagas disponibilizadas por oficina. Todas as ações serão realizadas virtualmente, através da plataforma Zoom, e as inscrições gratuitas já estão abertas na página do evento, na plataforma Sympla.

O Reciclarte conta com o apoio financeiro da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia e do Ministério do Turismo do Governo Federal, através do Programa Aldir Blanc, com a produção da Shanti Produções e assessoria de imprensa da MC Comunicação.

Serviço

Reciclarte - Oficina de Iniciação Musical para Crianças, com a cantora e arte-educadora Lêda Chaves

Primeira Oficina: para crianças de 04 a 06 anos

Data: de 12 a 14 de fevereiro (sexta, sábado e domingo),

Horários: sexta, às 18h / sábado e domingo, às 10h

Local: através da plataforma Zoom

