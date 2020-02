Recital Pós-Lida encerra temporada de verão no Santo Antônio no domingo (9)

Chega ao fim neste domingo (9) a Temporada de Verão do Pós-Lida (recital de poesia e alguma prosa) na Casa Boqueirão, no Santo Antônio Além do Carmo.

O evento de despedida começa às 17h e tem como convidados a filósofa e tradutora Bruna Frascolla, o cantor e compositor Carcará Queiroz, o cineasta Daniel Lisboa, o poeta Nílson Galvão e o pocket show Músicas Pr’aMar, por Cau Wendell Wagner e Israel Lima. O ingresso custa R$ 5.

O poeta James Martins, organizador do recital, reforçará nesta última edição o ciclo de homenagens a João Cabral de Melo Neto.

“2020 é o ano João Cabral no Brasil e eu vou mais uma vez trazer poemas dele e/ou sobre ele à baila. É preciso bater e combater nessa tecla no país marcado por efemeridades mesmo na hora das efemérides. Sem medo de parecer chover no molhado”, explica.

A Temporada de Verão do PL começou em dezembro e teve convidados como Tuzé de Abreu, Inah Irenam, Saulo Dourado e Victor Mascarenhas.

Serviço

O quê: Pós-Lida, fim da Temporada de Verão

Onde: Casa Boqueirão, Rua Direita de Santo Antônio, 56

Quando: Domingo (9), às 17h

Quanto: R$ 5 (colaboração).