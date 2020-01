Recital Pós-Lida homenageia Padre Pinto em primeira edição do ano

O recital Pós-Lida vai homenagear o padre José de Souza Pinto, o popular Padre Pinto, morto em 2019, em sua primeira edição do ano, no próximo domingo (5). O 'recital de poesia e alguma prosa' ocorrerá na Casa Boqueirão, no Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 16h30, e terá como convidados especiais a dançarina Inah Irenam, o poeta Lúcio Agra e o músico Ricardo Correia.

“Decidimos aproveitar a coincidência do calendário e prestar esta homenagem. Cinco de janeiro é quando os tradicionais Ternos de Reis saem na Lapinha e essa festa está marcada eternamente pela presença e atuação do Padre Pinto, que infelizmente nos deixou há pouco”, explica James Martins, coordenador do recital.

A programação prevê ainda, ao final, a saída do Duque do Pinto, que seguirá em procissão do Santo Antônio Além do Carmo até a Lapinha. “É um Duque porque não chega a ser um Terno. Na verdade, é apenas uma forma de tomar parte na folia e lembrar a figura do padre que tanto fez por ela em sua atividade pastoral”, completa James.

Perfil

Padre Pinto morreu no dia 4 de abril de 2019, aos 72 anos. Artista plástico e bailarino, comandou a revitalização na Festa de Reis, no início dos anos 1990, chegando mesmo a criar um terno, o Terno da Anunciação.

Pároco da Lapinha de 1974 a 2006, foi afastado da Igreja após uma performance considerada escandalosa, onde homenageou o orixá Oxum e os povos indígenas. Reintegrado à comunidade católica, passou a fazer parte da Sociedade das Divinas Vocações, no bairro de São Caetano.

Serviço

O quê: Pós-Lida: Tributo ao Padre Pinto

Onde: Casa Boqueirão, Rua Direita de Santo Antônio, 56

Quando: 5 de janeiro (domingo), às 16h30

Quanto: R$ 5 (facultativo) ou qualquer outra quantia.