Recôncavo em luto: morre Tin Tim Gomes, irmão de Edson Gomes

O cantor de reggae Tin Tim Gomes faleceu nesta sexta-feira (19), no município de São Félix, no Recôncavo da Bahia, onde residia. Tin Tim era o irmão mais novo do também músico Edson Gomes.

Ele estava internado no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Félix e faleceu por conta de complicações cardíacas.

Tin Tim, nome artístico de Edmundo Silva Gomes, começou sua carreira na música fazendo backing vocal para o irmão, conta Fábio Batista, historiador da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Ele chegou a participar da gravação do primeiro disco de Edson Gomes, o "Reggae Resistência", de 1988.

Depois disso, investiu na sua carreira solo continuando no mundo da reggae music. Em 1999, lançou o álbum “Pedras Sobre Pedras” com a banda Manassés, com sucessos como: Origens (composição de Edson Gomes), Bandeira Seca, Guerreiro Mor, entre outros.

Foi também um dos fundadores da banda ‘Os Remanescentes’, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano, ao lado de Nengo Vieira, Marco Oliveira e Sine Calmon. Em setembro deste ano, a banda conseguiu recuperar gravações feitas no Estúdio WR, em Salvador, no início da década de 1990, e lançou o disco “Só Remanescente Ficará” após 30 anos. [Confira no final da matéria]

No Instagram, o grupo musical lamentou a morte do compositor. “Nós, da equipe dos Remanescentes, agradecemos à Tin Tim Gomes pelos anos dedicados à banda, pela amizade e amor oferecido durante todos esses anos. Agradecemos, também, a grande contribuição do artista para a construção do reggae Recôncavo! Prestamos nossas condolências à família e amigos nesse momento tão difícil. Que seja eterno em nossos corações”, comentou.

“Tin Tim é uma figura marcante, indissociável da história do reggae da Bahia”, diz Fábio Batista.

“Tin Tim Gomes é um artista que marca a cena do reggae de Cachoeira, do Recôncavo como um todo, que é um celeiro de grandes nomes. Seu falecimento deixa a todos nós muito tristes. Tin Tim e a sua voz marcante deixam saudade, mas também um legado”, declara o historiador, que ainda acrescentou que a toda a região do Recôncavo está em luto nesse momento.

Família encolhida

Em maio deste ano, a família Gomes já havia enfrentado o falecimento de Eddie Brown, irmão de Edson e Tin Tim.

Edmilson Silva Gomes faleceu na manhã do dia 08, no hospital de Muritiba, devido a problemas causados pela diabetes.