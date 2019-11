Record exibe semifinal do reality Canta Comigo gravado por Gugu

A Record vai exibir os dois últimos episódios do reality show Canta Comigo, gravados por Gugu Liberato. De acordo com a emissora, a decisão é uma forma de homenagear o apresentador, morto na última sexta-feira (22) por conta de uma lesão cerebral após um acidente doméstico nos EUA. Na primeira etapa da semifinal, exibida na semana passada, dois candidatos agradaram o maior número de jurados e garantiram vaga na final: Camila Reis e Lucas Fozzati. Hoje mais oito participantes sobem ao palco com o mesmo objetivo: estar na grande final do programa, que acontecerá dia 4 de dezembro.

(Foto: Divulgação/ TV Record)

Entre os sucessos da noite interpretados pelos candidatos, estão nomes como Alejandro Sanz, Michael Jackson, Elba Ramalho, Beth Carvalho, Elis Regina e Queen.

O objetivo é impressionar os 100 jurados que compõem um dos maiores painéis já vistos na TV mundial. Se qualquer um deles gostar pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o competidor consegue. Um jurado em pé equivale a um ponto somado. O ápice da atração é quando todos os 100 jurados formam uma só voz, em um coro emocionante. Por outro lado, podem representar o pior pesadelo de um cantor: uma plateia em completo silêncio.

O Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, e vai ao ar toda quarta-feira, logo após a Fazenda, a partir das 23h.

CONFIRA QUEM SÃO OS CANDIDATOS SEMIFINALISTAS E FINALISTAS

SEMIFINALISTAS DA NOITE

Thiago Prado

Leonel

MC Mayarah

Rodrigo Melo

Franson

Anna Barros

Dandara Alves

Samya Nalany



FINALISTAS

Grupo Threerapia

Débora Neves

Pedro Mussum

Bruno Vincenzi

Nina Guimarães

Rodolfo Ribeiro

Lukaz Kim

Camila Reis

Lucas Fozzati