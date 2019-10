Record ignora notícia de canonização de Irmã Dulce

Um dos destaques do fim de semana nos principais meios de comunicação do Brasil e do mundo, a canonização de Irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil, que aconteceu neste domingo (13), em cerimônia no Vaticano, na Itália, foi ignorada pela Record.

A emissora do bispo evangélico Edir Macedo ignorou o assunto nos dois principais programas jornalísticos do fim de semana. A única menção ao Vaticano, segundo o blog do jornalista Maurício Stycer, do Uol, foi uma reportagem exibida no Jornal da Record, na noite de sábado (12) sobre a Conferência de Ação Política Conservadora realizada em São Paulo e sobre o Sínodo da Amazônia, evento da Igreja Católica, que discute, durante todo o mês, novos rumos para a Região Amazônica.

Globo, SBT, RedeTV! E Band dedicaram mais de cinco minutos em seus telejornais a canonização da primeira santa brasileira. A EBC (Empresa Brasil de Comunicação) também contou com equipe na Itália para produzir material jornalístico para a TV Brasil – o vice-presidente, Hamilton Mourão, representou o governo na cerimônia.

Ainda de acordo com Stycer, o boicote foi ainda mais radical do que o ocorrido na beatificação de Irmã Dulce, em 2011, passo anterior da canonização. Naquela ocasião, tanto o principal telejornal quanto a revista eletrônica dominical da Record, o Domingo Espetacular, citaram o assunto em reportagens.