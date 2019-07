Recorde: Adam Peaty é o primeiro a nadar 100m peito abaixo de 57s

Faz tempo que o nadador britânico Adam Peaty não tem concorrente a sua altura nos 100m peito. Diante disso, ele foi além na briga consigo mesmo neste domingo (21) e bateu o recorde mundial, que já era dele. Mais do que isso: tornou-se o primeiro atleta na história a nadar abaixo de 57 segundos.

O campeão do mundo dos 100m peito em 2015 e 2017 cravou 56s88 na semifinal do Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul. Foi 22 centésimos mais rápido que seu anterior de 57s10, feito em agosto de 2018, no Campeonato Europeu. Há cinco anos ele não perde a prova dos 100m peito em uma grande competição.

A superioridade de Peaty é tanta que, para se ter ideia, nenhum outro nadador no mundo sequer já conseguiu nadar na casa de 57 segundos.

O segundo mais rápido das semifinais foi o chinês Zibei Yan, com 58s67. O brasileiro João Gomes Júnior fechou em 59s32, em 11º lugar, e ficou fora da final.

A disputa por medalhas acontece na segunda-feira (22), a partir das 8h (de Brasília). Fica a expectativa para o que Adam Peaty vai fazer.