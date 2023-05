Recorte racial ainda é um entrave na prática da ESG, avalia consultora Adriana Alves

Quem é? Adriana Alves - Com mais de 20 anos no mercado financeiro, esteve por sete anos no Simpson Thacher Bartlett LLP, e acumula passagens pela Cisco, Arkadin (NTT group) e Machado Meyer Advogados.



É uma das co-fundadoras do Pacto de Promoção da Equidade Racial, co-fundadora do Grupo ELA (que apoia mulheres vítimas de violência doméstica e relacionamentos abusivos), membro do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil e membra do Mentoria Colaborativa Nós Por Elas IVG.

Adriana Alves chama atenção para a necessidade de mudar a estrutura social e profissional em ambientes muito masculinizados (Foto: Divulgação)

Os temas voltados para a chamada governança ambiental, social e corporativa, do inglês Environmental, social, and corporate governance (ESG) são a pauta da vez nas organizações, especialmente aquelas que desejam conquistar reconhecimento e diferencial de mercado. No entanto, muito ainda precisa ser feito quando se discute o racismo estrutural presente na sociedade e nessas empresas. O Correio conversou com a Executiva de diversidade e conselheira consultiva Adriana Alves sobre os avanços nessa área e o que ainda precisa ser feito para que haja uma política efetiva de inclusão e diversidade.

Confira.

1. Qual a importância da fomentação de programas que incluam a presença feminina?

Fomentar programas que incluam a presença feminina dentro desse universo corporativo é de extrema importância porque a gente começa a mexer com uma estrutura que há até muito pouco tempo era masculinizada demais, muito conservadora.

O ambiente corporativo sempre foi, e ainda é, muito masculino. E quando a gente acelera programa como esses, incentiva mulheres a entrarem nesse programas, é importante para que, de um lado, elas se vejam capazes de ocupar esses espaços, e por outro é também mostrar para esse mercado que, sim, há mulheres muito competentes para exercerem esses papéis que até ontem eram dos homens.

Então, é importante, sim, porque a gente vai mexendo com essa estrutura que ainda resiste, mas a gente tem atuado de certa forma para quebrar esse paradigma de que só os homens podem dominar certas cadeiras, certas posições, inclusive em indústrias, em mercados específicos. A gente pode ocupar qualquer cadeira, qualquer posição e fazer com excelência.

2. É possível traçar um panorama sobre a inclusão feminina no mercado de trabalho hoje no Brasil?

E traçando um panorama sobre a inclusão feminina no mercado de trabalho, eu diria que a gente tem alcançado com muito sucesso. É um trabalho de formiguinha ainda, mas eu acredito que tem tido, sim, resultados promissores. Inclusive, esses programas que a gente tem visto por aí têm organizado cada vez mais mulheres em geral e mostrado para esse mercado que é urgente. É urgente que a gente faça essa inclusão.

Nós temos mulheres CEO’s, nós temos mulheres em outros cargos de C-level, conselheiras e outros papéis mais na média gestão, mas são poucas ainda. Mas, olhando, fazendo ali um desenho, tirando uma fotografia do que foi e do estamos hoje, eu acredito que a gente consiga comemorar. Temos muito ainda a percorrer, mas já dá para comemorar.

Obviamente que quando a gente faz o recorte no racial, aí o negócio fica um pouco mais sério, porque já não dá para a gente ter tanto sucesso, não é tão promissor, porque a mulher negra ainda é a última ali das camadas das prioridades, eu diria, nesses mercados. Elas são muito mais preteridas. Mas, ainda assim, a gente também está buscando e falando muito mais disso.

A gente tem ocupado, mas é algo que a gente ainda precisa quebrar demais. Pessoas que eu conheço, mulheres negras que eu conheço que já ocupam esses espaços, a gente tem falado sobre isso, sobre como ocupar conselhos… é importante, mas ainda tem muito a se fazer. Mas, olhando de uma forma até esperançosa, fazendo esse panorama, a gente está movendo o ponteiro.

3. Como o recorte de gênero e raça repercutem na seleção para cargos e salários altos?

E aí, né, aproveitando essa minha deixa sobre o recorte de gênero e raça, como eles repercutem na seleção para cargos e salários mais altos, é algo que a gente precisa mexer demais ainda.

Há um avanço muito grande na pauta, na agenda de gênero, mas quando a gente faz um recorte racial, ainda há muito a ser feito. As empresas, elas estão fazendo a inclusão de pessoas negras no mercado, mas muito ainda em posições de base, nas posições de entrada, como a gente diz: estágio, trainees, assistentes, coordenadores.

Temos um avanço nas posições de gerência, mas quando você fala de diretoria, quando você fala de C-level, a gente vê um avanço muito tímido, muito discreto.

E não é porque nós não temos pessoas competentes para exercer esses papéis. É porque a sociedade tem uma relutância gigantesca em dar essas oportunidades.

E não é dar uma ajuda, não é fazer um favor. Nós temos pessoas muito competentes, mas é preciso criar esses espaços, essas oportunidades para essas pessoas e entender que o papel delas é muito importante, agrega muito valor às empresas. Mas, é preciso quebrar essa resistência que temos hoje no mercado.

4. Na sua opinião, como as empresas - independente do tamanho - podem atuar para serem mais inclusivas?

Para mim, as empresas têm um papel importantíssimo para serem mais inclusivas. Eu acho que independente do tamanho delas, elas devem atuar de maneira muito ativa para cada vez mais serem inclusivas. Não dá mais para a gente ignorar o fato de que as pessoas têm cobrado isso, a sociedade tem cobrado cada vez mais ambientes mais diversos, mais acolhedores, e também com representatividade.

Ter mulheres negras em cargos de liderança e alta liderança faz com que a empresa consiga convencer naturalmente a todos os colaboradores que a cultura de fato é inclusiva. É uma cultura que você já comunica naturalmente. Você tem mais representatividade, você consegue criar um ambiente muito mais seguro para todos. Então, elas precisam atuar de forma mais inclusiva porque a sociedade vai cobrar isso. Automaticamente, vai se escolher onde se trabalhar. Acho que a pandemia trouxe também muito isso, do quanto muitos dos colaboradores de várias empresas têm também optado por trabalhar em empresas que são mais inclusivas, que entendem, que têm mais uma gestão humanizada, que conseguem, por exemplo, flexibilizar o trabalho, se pode ser híbrido, remoto… E não só isso. Eu acho que a gente trouxe depois dessa pandemia a gente trouxe também esse olhar do que a gente não quer como colaborador. E um dos itens que eu mais vejo também é saber se essa empresa é, de fato, inclusiva. Então, elas precisam atuar e essa atuação precisa partir da alta liderança. Ela precisa ser o exemplo e a referência para que isso aconteça. A alta liderança do homem branco precisa atuar como um principal aliado. Mas não só isso, ele precisa também dar espaço à representatividade de pessoas negras, de mulheres negras também.

5. Que sugestões podem ser dadas para as mulheres, especialmente negras, que desejam prosperar em suas trajetórias profissionais?

E como sugestão para mulheres, para mulheres negras que desejam prosperar em suas trajetórias profissionais, é que de fato elas se qualifiquem. Eu acho que a parte técnica obviamente é muito importante, mas também vejo muito um fenômeno, um movimento grande que vem da nossa sociedade para dentro das empresas de uma gestão mais humanizada, e as mulheres, elas têm isso muito incorporado nelas. Então, é também se empoderar e se valorizar. Eu acho que as mulheres, como maior sugestão que eu daria é: façam o seu networking, façam o que os homens sempre fizeram desde sempre, criem redes de apoio, trabalhem umas paras outras de forma que esses ambientes sejam seguros para vocês.

A gente precisa mesmo aprender a ter mesmo essa rede, a se trabalhar em maior comunidade, a se apoiar, independente de você ser ou não a melhor amiga daquela mulher. Existe um código muito forte entre os homens, que nós mulheres agora estamos entendendo que é o networking. Então, a parte técnica obviamente é muito necessária, a parte do soft skills, que é esse olhar mais humanizado, nós já temos e a gente nem pode perder porque muitos dos espaços corporativos fizeram a gente perder esse nosso lado mais humanizado, mais sensível, de falar sobre nossas vulnerabilidades. A mulher sempre teve isso muito intrínseco e a gente não pode perder isso por causa de um ambiente em que a gente trabalha, a gente precisa recuperar isso, porque isso as empresas vão precisar cada vez mais.

Então, é valorizar o que a gente já tem e principalmente uma apoiar a outra dentro desses ambientes e fora deles, criar uma rede de fato para que a nossa trajetória profissional e as nossas capacidades, que a gente já tem, nossas habilidades nós já temos, a gente consiga ter uma posição, uma postura muito mais de confiança nesses lugares. A gente já tem tudo, a gente é muito competente, mas a gente apoiando uma a outra e mostrando pra que viemos, e mostrando essa força, essa postura, feminina inclusive. Não precisamos ser masculinizadas para ter uma postura assertiva e firme, podemos ser quem quisermos, mas é importante que a gente acredite na gente, e acho que é um dos primeiros passos.





Se ligue!



Nos dias 30 e 31 de maio, Salvador será novamente a capital baiana do ESG. Questões ambientais, sociais e de governança corporativa estarão em pauta, discutidas por nomes de destaque no segmento, além do empresariado e lideranças públicas.

Projeto assinado pelo Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia, o fórum mais uma vez terá o Porto Salvador, no Comércio, como sede. Considerado o maior encontro desta natureza no estado, o evento já está com sua programação praticamente definida e vai trazer atualizações do que vem sendo debatido sobre ESG no mundo.