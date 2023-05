Recriando capa da 'Playboy', Rosiane Pinheiro entra para o OnlyFans

A dançarina Rosiane Pinheiro resolveu inovar na vida financeira. Aos 48 anos, ela entrou para a plataforma de conteúdo adulto, o OnlyFans, recriando a famosa capa da Playboy que ela saiu em julho de 1998.

A musa dos anos 90, que mora em Salvador, conversou com a revista Quem sobre a maturidade de posar nua novamente 25 anos depois da primeira revista, que agitou as bancas de revista na época.

"O que me motivou a entrar para o OnlyFans foi justamente as mulheres. Todo lugar que eu chego, salão de beleza, festas, eventos e redes sociais, elas me pedem para eu entrar OnlyFans, porque me acham bonita e empoderada, que de alguma forma represento elas, as mulheres brasileiras, com meu quadril largo, bumbum avantajado. Também entrei para conseguir conquistar alguns objetivos que ainda não tive oportunidade, como uma casa boa para minha mãe e um carro para mim", disse.

Durante a pandemia, Rosiane viveu momentos de efeito sanfona, engordando muito e tentando emagrecer rapidamente, gerando frustração e decepção interna para a ex-Fazenda. No entanto, agora, ela entende que não precisa mudar nada em si.

"Cometi várias loucuras para tentar secar ao máximo a vida inteira. Hoje em dia, as pessoas se aceitam mais, podem se mostrar como são, suas 'imperfeições' e gordurinhas e é natural o efeito do tempo", comentou.