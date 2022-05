Recuperação ambiental, diversidade e sustentabilidade estão na pauta das empresas

Muito se fala sobre o que deverá ser feito para garantir um desenvolvimento sustentável no planeta para as futuras gerações. No entanto, iniciativas como a da empresa Suzano Papel e Celulose, de reduzir o consumo de água nos seus processos de fabricação, prática que foi apresentada durante os painéis do I Fórum ESG, ontem, em Salvador, demonstram que para a companhia, o futuro é agora.



Segundo a Suzano, são usados até 10 litros de água na produção tradicional de uma folha de papel, mas por meio de ações como a reutilização da água no processo industrial e pela recuperação de rios e nascentes na área de influência da companhia, é possível garantir que ocorra uma redução dessa quantidade. A empresa anunciou que pretende avançar até o percentual de 15% de redução.



Na organização, o futuro também é representado pelo quadro do conselho de administração, composto por 33% de mulheres, como a primeira mulher presidente da Abaf (Associação Baiana das Empresas de Base Florestal) em 18 anos; além de líder global de relações corporativas da Suzano, Mariana Lisbôa, que durante o evento, destacou a relevância do G de ESG:



"Na verdade, é lamentável que em 18 anos de existência da Abaf, eu seja a primeira mulher a ocupar a presidência da associação . Então, a importância não é a minha eleição, mas o fato de abrir caminho e espaço para as próximas mulheres que virão, até o dia em que isso não seja mais [tratado como] notícia", afirmou Mariana, sendo aplaudida pela plateia.



Além da Suzano, outras duas empresas compuseram o primeiro painel do fórum - ‘Agenda ESG em setores econômicos’ - e destacaram suas iniciativas para promover as boas práticas ambientais, sociais e de governança.



Participando virtualmente, Fabio Ferreira, gerente jurídico do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, ressaltou o trabalho de reciclagem das latinhas de alumínio da Ambev. Já a vice-presidente executiva de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil, Patrícia Audi, demonstrou o que um banco pode acrescentar ao desenvolvimento sustentável, citando a adesão à compra de carbono, desde 2010, o que torna a empresa neutra em emissão de carbono.



Reações do Público

Na plateia, as empresárias e biólogas de formação, Helen Aragão e Flora de Lima, estavam atentas aos cases apresentados para pensarem novas soluções para a empresa que gerenciam, a Mirante Soluções Sustentáveis, no mercado há um ano.



O interesse pela sustentabilidade foi propulsor para a abertura do negócio. "Apesar de ter outras letras, o ESG também foca no ambiente, então achamos interessante vir, para aprender um pouco mais e aplicar na nossa empresa”, disse Helen.



Para Danielle Pires, especialista em diversidade e inclusão, atuante no Instituto Ethos, também presente na plateia, este é um tema urgente e, por isso, se alegra em saber que há o interesse real de algumas empresas em se comprometer com a agenda ESG, não apenas com o conceito, mas com a prática.



“Em uma cidade como Salvador não podemos deixar de falar de diversidade. São muitas as pautas e recortes, mas temos como emergencial o recorte racial, pois há necessidade de reparação. Me deixa contente ouvir uma palestra com uma mulher negra, precisamos disso”, completou.



Entenda os conceitos:

Carbono Neutro - A expressão significa que a empresa reduz onde é possível e balanceia o restante das suas emissões de CO2 na atmosfera por meio de práticas de compensação, que podem tanto ser feitas pela compra de créditos de carbono ou pela recuperação de florestas em áreas que foram anteriormente degradadas; Sustentabilidade - É o desenvolvimento que não esgota os recursos ambientais para o futuro. A definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental; Diversidade - É o conceito da sociologia que serve para demonstrar que as pessoas são diferentes em termos de gênero, orientação sexual, classe social, cultura, raça e etnia,entre outros aspectos. E são essas diferenças que fazem a sociedade ser tão rica em experiências compartilhadas.

