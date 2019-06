Recuperado de lesão, Suárez faz primeiro treino no Uruguai

Liberado na última segunda-feira (3) pelo Barcelona para viajar a Montevidéu depois de completar mais uma fase da recuperação de uma artroscopia no joelho direito realizada no último dia 9 de maio, na Espanha, Luis Suárez realizou nesta terça (4) o seu primeiro treinamento com a seleção uruguaia visando a Copa América, que começa no próximo dia 14, no Brasil.



O atacante mostrou que está quase pronto para voltar a atuar ao treinar com bola com o time nacional neste que foi também o primeiro trabalho no qual o técnico Oscar Tabárez pôde contar com todos os 23 jogadores convocados para a competição continental. O goleador não exibiu limitações físicas no treinamento, no qual também chegou a correr em volta do campo com Stuani e Rodríguez.



Suárez, por sinal, era o único que ainda não havia se apresentado ao treinador depois que a atividade realizada na última segunda-feira, no CT da seleção uruguaia, contou com 22 atletas após as chegadas de Lucas Torreira, Giovanni González e Giorgian de Arrascaeta, que haviam sido liberados pelos seus respectivos clubes após cumprirem compromissos com as equipes no último final de semana.



Antes de treinar com bola pelo Uruguai, Suárez vinha realizando exercícios de fortalecimento da perna direita na Espanha. Antes de ser operado, ele conviveu com dores no joelho por algum tempo, sendo que havia optado por fazer um tratamento convencional entre o final de novembro e início de dezembro do ano passado.



Após a eliminação do Barça na semifinal da Liga dos Campeões e a conquista antecipada do título do Campeonato Espanhol, no início de maio, o clube catalão resolveu antecipar a artroscopia, que já era prevista que ocorreria.



O Uruguai vai integrar o Grupo C da Copa América e fará a sua estreia no próximo dia 16, contra o Equador, no Mineirão, em Belo Horizonte. Depois disso, terá pela frente o Japão, no dia 20, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, antes de fechar a sua campanha na primeira fase da competição no dia 24, contra o Chile, no Maracanã.



Na última temporada europeia, Suárez disputou 49 partidas pelo Barcelona e marcou 25 gols, sendo 21 no Campeonato Espanhol, três na Copa do Rei e um na Liga dos Campeões. Assim, o uruguaio foi o segundo maior artilheiro do time neste ciclo 2018/2019 do futebol do Velho Continente, ficando atrás apenas do argentino Lionel Messi.