Recusar vacina é dar às costas ao coletivo

Quem vai para a internet afirmar que não pretende tomar a vacina contra o novo coronavírus, quando ela finalmente chegar, não liga à mínima para o pacto social que uma imunização em massa representa. Vacina não é decisão individual, é compromisso com o coletivo. Também não é questão de posição política ou crença religiosa, é ciência e medicina.

Como bem disse o relator das ações sobre vacinação que tramitaram e foram votadas no Supremo Tribunal Federal (STF), essa semana, ministro Ricardo Lewandowski: “A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, às quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes”.

O STF votou a favor da obrigatoriedade da vacinação da população brasileira contra a covid-19, uma doença que já contaminou mais de 7 milhões de pessoas no país e mais de 75 milhões em todo o mundo. Em uma pandemia, em uma crise de saúde pública que é o que representa a disseminação em larga escala de um vírus letal, é preciso sim que toda a sociedade reforce o pacto da preservação mútua.

Foi assim no passado, diante de pragas como a varíola. O retorno de doenças como o sarampo, por outro lado, prova que quando determinados grupos quebram esse acordo social, milhares de pessoas correm perigo.

Ian McKellen defendeu vacinação nas redes sociais (Foto: Divulgação/NHS)

Com exceção de quem não pode ser vacinado por ter alergias incompatíveis com essas substâncias, o que só um médico pode atestar, participar da cruzada anti-vacina que ocupa as redes sociais movida por ‘fake news’ distribuídas no WhatsApp é ignorância. Compartilhar mentiras sobre as vacinas, então, é praticamente homicídio.

Para a ignorância existe cura. Basta acessar canais legítimos de informação, escutar o que os especialistas em saúde vêm dizendo desde o começo da pandemia, abrir a mente para as informações confirmadas pela ciência e checadas com rigor. Já quem compartilha fake news ciente de que ajuda a espalhar o caos, deve receber punição exemplar da lei.

Em vez de se mirar em quem lança dúvidas sobre a importância das vacinas, mesmo que essas pessoas sejam figuras públicas como chefes de estado, vale mais é seguir o belo exemplo do ator britânico Ian McKellen (o Gandalf da saga O Senhor dos Anéis e o Magneto da trilogia original dos X-Men), que aos 81 anos e bem agasalhado no seu cachecol de arco-íris, se deixou fotografar em ato cívico e solidário para com a sua comunidade e o restante do planeta.

O que as celebridades disseram

Anitta em cena do documentário da Netflix (Foto: Reprodução)

"Pra todos vocês que se perguntam de onde nasceu a Anitta. Nasceu daí. Da minha vontade e necessidade de ser uma mulher corajosa, que nunca ninguém pudesse machucar", Anitta

A cantora revelou, pela primeira vez, que foi estuprada aos 14 anos, em uma das cenas do documentário ‘Anitta: Made in Honorário’, que estreou na quarta, 16, na Netflix.

Outros destaques da semana

Militares usaram pulverizadores para desinfetar fortes (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Fortes da Barra passaram por desinfecção

Os fortes de São Diogo e Santa Maria, situados na Barra, foram desinfetados contra o vírus causador da covid-19, na quarta, 16, por um grupo de militares vestidos com equipamentos especiais e usando pulverizadores. A substância usada foi o quaternário de amônio.

Foram 224 cirurgias em 11 meses no Estado (Foto: Divulgação)

Líder em transplante

A Bahia foi a recordista no Nordeste em 2020 na realização de transplantes renais. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), na quinta-feira, 17. O levantamento do órgão considerou todos os procedimentos realizados na região entre janeiro e novembro. Ao todo, foram 224 cirurgias no estado, com 217 órgãos doados por familiares de falecidos e sete, de doadores vivos.

Jaqueline Goes conquistou importante prêmio científico (Foto: Acervo Pessoal)

Cientista premiada

A cientista baiana Jaqueline Goes, que coordenou a equipe que sequenciou no Brasil o genoma do Sars-CoV-2 - o novo coronavírus -, venceu o prêmio Capes de Tese em Medicina II, edição de 2020. A conquista ocorreu no dia 10, mas foi divulgada na quinta, 17. Seu estudo tratou dos vírus que se disseminam no Brasil atualmente e fez a identificação genética da zika, dengue, chikungunya e febre amarela.

Cangurus se comunicaram pelo olhor com pesquisadores (Foto: Universidade de Sidney/Divulgação)

Linguagem humana

Um estudo da universidade de Sidney, na Austrália, divulgado na quarta, 16, mostrou que os cangurus aprendem a se comunicar com humanos, como ocorre com cães, gatos e cavalos domésticos, usando o olhar para 'apontar' e pedir ajuda. A pesquisa envolveu animais que vivem em cativeiro, mas não haviam sido domesticados, e pode significar que outras espécies são capazes de interagir com pessoas.

Paulinho tinha 68 anos e morreu de complicações da covid-19 (Foto: Reprodução/Instagram)

Homenagens ao vocalista do Roupa Nova

O cantor Paulo César Santos, o Paulinho, integrante do Roupa Nova, morreu na segunda, 14. No Instagram do CORREIO (@correio24horas), os fãs lamentaram a perda: