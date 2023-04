Red Bull Bragantino x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A trajetória do Bahia na Série A do Brasileirão será iniciada neste sábado (15). No estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o tricolor encara o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão chega para a estreia com o carimbo de atual campeão baiano, mas sob a desconfiança pela oscilação apresentada pela equipe no primeiro trimestre. O técnico Renato Paiva ganhou reforços importantes e hoje contará com o atacante Ademir e o meia Thaciano. Por outro lado, perdeu o zagueiro Marcos Victor, lesionado. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Red Bull Bragantino x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no PPV. A partida começa às 18h30.

Prováveis escalações:

Red Bull Bragantino: Lucão, Aderlan, Léo Realpe (Eduardo Santos), Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Gustavinho; Bruninho, Talisson e Alerrandro (Eduardo Sasha). Técnico: Pedro Caixinha.



Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Chávez; Biel (Ademir) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Maguielson Lima Barbosa (DF). Ele será auxiliado por Rodrigo Henrique Figueiredo Corrêa (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS).

VAR: Rafael Traci (SC)