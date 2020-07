Redação SporTV tem pedidos de orações por Rodrigo Rodrigues

O Redação SporTV desta segunda-feira (27) começou com os colegas de emissora desejando melhoras e pedindo orações ao apresentador Rodrigo Rodrigues, internado desde o último sábado (25). Rodrigo está em coma induzido e passou por um procedimento cirúrgico para diminuição da pressão intracraniana após a equipe médica confirmar uma trombose venosa cerebral (TVC).

Gabriela Moreira, que apresentou a atração hoje, lembrou da época em que eles trabalharam juntos na ESPN.

"Uma das pessoas mais carinhosas com quem eu trabalhei. Inclusive, ele me ajudou a treinar nos pilotos do SporTV. Eu estendo a todos o pedido de oração, boas energias e boas vibrações para que ele saia dessa", afirmou a jornalista.

Já Fernando Kallás recordou quando os dois trabalharam na produção do Rock in Rio no começo dos anos 2000.

"Trabalhei um ano com o Rodrigo na produção do Rock in Rio, em 2000. Naquele ano, o que chamou atenção, é que ele tinha acabado de sair da televisão universitária e ele, como repórter, tão carismático que ele é, ficava amigo dos entrevistados. Era amigo do Zico, do Nelson Motta, do Evandro Mesquita. Era incrível o carisma. Ele tinha uma maturidade para aquele momento, de ele já saber o que iria fazer da carreira. Foi um dos primeiros a trabalhar de forma multimídia no Brasil", contou.

Carlos Eduardo Mansur também elogiou Rodrigo Rodrigues, apontando que ele é uma das pessoas mais gentis que ele conviveu.

"Torcendo muito pela recuperação dele. Um dos caras mais gentis que eu tive o prazer de conviver. Na certeza que vai dar tudo certo. Acabamos pensando em tantas famílias nessa época difícil que sofreram a mesma coisa", disse.