Rede Asta e a BASF promovem exposição do artesanato de Sucupió

O projeto Rede Asta Exposição, Design e Sustentabilidade reúne 35 pessoas inscritas e os trabalhos estão expostos no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, até o dia 13 de abril. A exibição promove a cultura e a história das artesãos da comunidade de Sucupió por meio de 30 peças inéditas, fabricadas com diferentes técnicas e designs cocriados pelo grupo para comercialização e ampliação de vendas e recursos para a região.

A ênfase da iniciativa é na valorização do polo produtivo de Sucupió, que há mais de duas décadas beneficia cerca de 300 pessoas de Catu de Abrantes com trabalho e renda vindos do artesanato. A principal técnica desse grupo é o “Trançado” feito com a matéria-prima Tala do Dendê, extraída na região.

Atualmente, existem cerca de 23 unidades produtivas artesanais presentes na cidade, que passaram por uma transformação do negócio para se tornarem uma atividade do feito à mão em um empreendimento viável e sustentável.

Para Tania Oberding, diretora Industrial do Complexo Acrílico da BASF em Camaçari, essa ação faz parte da estratégia de engajamento social da empresa, que impacta positivamente a região ao conectar a possibilidade de solução de desafios sociais à estratégia de negócio. ‘‘Pretendemos aliar a geração de valor econômico de forma a criar também valor para a sociedade com o enfrentamento de necessidades e desafios”, conta.

Durante meses, o grupo recebeu mentoria e acompanhamento da aplicação de conceitos e conteúdos técnicos aprendidos na produção dos produtos da exposição. Logística, artesanato, precificação e design são alguns dos conhecimentos compartilhados pelos mentores e monitores contratados para o projeto, como o designer baiano Rodrigo Lira, que se dedica há mais de 20 anos na área de Design ligada ao artesanato.

Em um primeiro encontro com a comunidade, os profissionais contratados nessa parceria começaram a levantar as demandas de unidade de produção de cada artesãos, com o objetivo de compreender a rede de pessoas que trabalham no suporte (galpões) e como funcionava toda a cadeia produtiva – até a chegada do produto na frente da loja (venda).

No momento do levantamento de insumos foram percebidas as limitações e dificuldades dos artesãos em saber quantidades usadas e os custos utilizados na confecção de cada peça. A partir daí, foram propostas oficinas de acompanhamento e capacitação.

“Esse projeto é muito gratificante. Veio expandir nosso trabalho, porque muitas pessoas não sabem o que a gente faz. A gente vai aprendendo coisas novas, fazendo coisas novas. Estou gostando muito”, afirma a artesã Sileusa Fonseca de Souza, filha de dona Lourdes, que trabalha há 23 anos na comunidade, vivendo do artesanato.

Em 2022, mais de 603 mil pessoas foram beneficiadas pelas mais de 237 ações de sociais e ambientais de engajamento da BASF na América do Sul. O impacto partiu tanto da rede de parceiros da empresa, como também de seu programa de voluntariado, que conta com cerca de 1 mil colaboradores em todo o continente.

Essa estratégia de engajamento social da BASF está baseada em dois pilares: valor compartilhado, para contribuir com o desenvolvimento socioambiental e, ao mesmo tempo, realizar negócios rentáveis; e cidadania corporativa, a fim de participar do desenvolvimento social das comunidades em que a BASF está presente.



Serviços:

Rede Asta Exposição, Design e Sustentabilidade

Data: até 13 de abril

Endereço: Parque Shopping Bahia: Av. Santos Dumont, 4360 - Centro, Lauro de Freitas - BA, 42702-400