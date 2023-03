Rede Bahia anuncia novo diretor-presidente

A Rede Bahia anunciou, nessa quarta-feira (21), mudanças no comando do grupo. A partir do mês de abril, o novo diretor-presidente (CEO) será Rogério Bruxellas, atual diretor executivo de Negócios da empresa. Ele substituirá Paulo Cesena, que está à frente do cargo há três anos.

Cesena vai assumir a presidência do Conselho de Administração da empresa, substituindo Antônio Carlos Magalhães Jr. A escolha de Cesena foi feita em comum acordo com os acionistas, depois que ACM Jr. manifestou desejo de encerrar esse ciclo na organização.

ACM Jr. seguirá na casa como acionista e parte do Conselho Administrativo da Rede Bahia, ao lado de Renata Magalhães Correia, Luís Eduardo Magalhães Filho - vice-presidente -, Arnaldo Gusmão, Antônio Carlos Coutinho Nogueira e José Bonifácio Coutinho Nogueira Neto.

Além disso, continuará como conselheiro da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert). Nada muda nos quadros de acionistas e demais conselheiros. Entre 1993 e 2012, ACM Jr. atuou como diretor-presidente da Rede Bahia. Quando deixou o cargo, assumiu a presidência e liderou importantes transformações.

Expandiu a cobertura do grupo de comunicação para 100% do território baiano, dirigiu a migração do sinal analógico para o digital e até as mais recentes tecnologias de streaming, além de implementar um modelo de gestão profissional e de governança corporativa que impulsionou a construção de resultados consistentes ao longo do tempo.

“Estamos muito satisfeitos em contar com as lideranças da Rede Bahia prontas para assumir esses novos desafios, assim como estamos muito confiantes e seguros de que continuaremos a compartilhar muitas conquistas e sucesso”, destacou Antônio Carlos Magalhães Jr.

Ao longo dos últimos três anos como diretor-presidente da Rede Bahia, Cesena liderou um processo de renovação bem-sucedido, resultando em um crescimento consistente de receitas e audiência na TV Bahia e demais produtos jornalísticos do grupo. Além do desenvolvimento e investimento em novos negócios do segmento de mídia.

O escolhido para dar continuidade a esse processo no cargo ocupado por Cesena é Rogério Bruxellas, atual diretor-executivo de Negócios da casa. Ele chegou em 2021 e desde então tem acumulado bons resultados nas áreas de Comercial, Marketing, Afiliadas, Rádios e Digital.

Para o novo desafio, ele tem duas prioridades: “Primeiro manter a trajetória de [líder] de audiência e os resultados operacionais. O segundo é aumentar a relevância da Rede Bahia no mercado nacional, atraindo novos investimentos de marcas aqui na Bahia”, afirmou.

Também não descarta a vontade de aumentar a grade local. “Vamos trabalhar em prol do desenvolvimento contínuo de novos conteúdos e cada vez mais felizes com a nossa audiência aqui na Bahia”, afirmou.

Rogério acumula 20 anos de experiência no mercado de marketing e comunicação. Antes de chegar à TV Bahia atuou na Magazine Luiza, Grupo St.Marche e, como empreendedor, no mercado de distribuição de celulares.

Confira a entrevista com Rogério Bruxellas:

Quais serão as prioridades na sua gestão da Rede Bahia?

Primeiro manter a trajetória de [líder] de audiência e os resultados operacionais. O segundo é aumentar a relevância da Rede Bahia no mercado nacional, atraindo novos investimentos marcas aqui na Bahia

Qual será o seu principal desafio?

Eu acho que o desafio será dar continuidade a essa trajetória de sucesso dos últimos anos da Rede Bahia. A gente vem apresentando um crescimento de negócios e audiência em todos os veículos, rádios, internet. Muitos resultados mostram que estamos no caminho certo.

A TV Bahia já ganhou prêmios com programas locais, o senhor tem planos de aumentar a grade local da TV Bahia?

Vamos trabalhar em prol do desenvolvimento contínuo de novos conteúdos e cada vez mais felizes com a nossa audiência aqui na Bahia.

Um dos principais projetos da Rede Bahia é o Festival de Verão, o senhor já pode anunciar alguma novidade da próxima edição?

A confecção do Festival de Verão está no forno. Nós estamos trabalhando. Então, não temos ainda nada a divulgar. Mas será uma edição ampla ou melhor que a última edição que já foi uma edição histórica.