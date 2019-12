Rede Bahia exibe especial Festival Louvor e Adoração neste sábado (28)

Fé, música e gratidão se unem em um programa especial de fim de ano, que traz à telinha da Rede Bahia (Globo/TV Bahia) grandes nomes da música católica e evangélica. No sábado (28), logo após o Mosaico Baiano, a emissora exibe momentos emocionantes do Festival Louvor e Adoração, com apresentações dos cantores Padre Fábio de Melo, Aline Barros, Padre Reginaldo Manzotti, Celina Borges, Damares e Fernanda Brum.

O especial foi gravado em uma apresentação que aconteceu este mês, na praia de Cabo Branco, em João Pessoa, em um evento que promoveu a união em torno de canções de fé e orações, celebrando a paz e o amor a Deus. A apresentação do programa é de Briza Menezes.

Aline Barros no Festival Louvor e Adoração (Divulgação)