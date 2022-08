Rede Bahia lança ‘Mar do Sertão’ em Salvador com evento para a família 

A nova novela das seis, Mar do Sertão, estreia nesta segunda-feira (22) na Globo/TV Bahia. Para promover este lançamento, a Rede Bahia vai realizar neste sábado e domingo (20 e 21) uma ação no Food Park Salvador, na Orla da Boca do Rio, para toda a família. O espaço reúne cerca de 30 foodtrucks, parque infantil, e terá uma programação diferenciada com o lançamento da novela.

Elementos que remetem ao mar e ao sertão estarão presentes no espaço, além de opções gastronômicas diversas e uma feira de artesanato, com curadoria da Feira da Sé, associada ao tema da trama.

No sábado e domingo, às 15h, tem recreação infantil, com o grupo Pimpolhada Animação. No sábado, às 16h, tem show de Mickey e Minnie; no domingo, no mesmo horário, show da Turma da Mônica. No fim da tarde, às 18h, tem o forró pé de serra com Marquinhos Cerqueira, no primeiro dia, e o trio nordestino Sussu Sanfoneiro, no segundo, para embalar todo mundo no clima do sertão.

Ambientada no Nordeste, a novela tem como temática principal uma história de amor. A produção traz em seu elenco cerca de 20 atores da região, além de diretores e integrantes da equipe técnica. Da Bahia, fazem parte do núcleo os atores Érico Brás, Cyria Coentro e Felipe Velozo, e o codiretor Rogério Sagui.

“Acredito que a ambientação da novela ganha um grande diferencial devido ao elenco escalado. Esses atores contribuem, não apenas trazendo representatividade para a trama, mas também com suas vivências, que nos inspiram a criar esse sertão nos Estúdios Globo”, afirma o diretor Allan Fiterman.

Saiba mais sobre a novela

A obra, criada e escrita por Mario Teixeira, traz um triângulo amoroso entre Candoca (Isadora Cruz), seu marido, Tertulinho (Renato Góes), e um grande amor do passado, que há anos havia sido dado como morto, Zé Paulino (Sergio Guizé). A história se desenrola em Canta Pedra, um lugar que, segundo contam, já foi mar e virou sertão.

Assim, a profecia de Antonio Conselheiro de que o sertão vai virar mar é uma esperança para os moradores da pequena cidade fictícia da trama, já que há muito tempo o povo de Canta Pedra espera pela chuva, enfrentando as dificuldades impostas pela seca. Além da história de amor, tem também a luta pelo poder pelo bem mais precioso da região: a água.