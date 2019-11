Rede Bahia lança novela ‘Amor de Mãe’ em Cajazeiras

Nova novela das nove da Globo/Rede Bahia, 'Amor de Mãe' será lançada neste sábado (23), com programação gratuita em Cajazeiras. O evento acontece das 15h às 18h, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, com participação da atriz atriz Erika Januza que bate um papo com um grupo de mães do bairro. A mediação é do apresentador Alessandro Timbó. A programação conta, ainda, com um aulão de dança e show da Band’Aiyê.

Depois de fazer sucesso no papel da juíza Raquel, em 'O Outro Lado do Paraíso', Erika Januza vive agora mais uma personagem marcante na carreira em 'Amor de Mãe', que estreia segunda (25). Na trama, ela interpreta Marina, uma jovem que se divide entre o trabalho no bar e o sonho de ser campeã de tênis, além de ser nora de Lurdes (Regina Casé), uma das três matriarcas da novela.

Saiba mais sobre a novela

O amor incondicional de uma mãe pelo seu filho é o mote de 'Amor de Mãe', novela que reúne histórias comoventes de três matriarcas com diferentes trajetórias: Lurdes (Regina Casé), Thelma (Adriana Esteves) e Vitória (Taís Araujo). As três vão descobrir um elo que ligará suas vidas para sempre. A trama, criada e escrita pela baiana Manuela Dias tem direção artística de José Luiz Villamarim e é a primeira produção gravada no MG4, novos estúdios da Globo.

Lurdes (Lucy Alves/Regina Casé), saiu há 26 anos do vilarejo onde morava no Rio Grande do Norte, rumo ao Rio de Janeiro com os filhos. O que moveu Lurdes a sair de sua cidade natal a acompanha até hoje: encontrar Domênico (Eros Lazari quando criança), um de seus quatro filhos biológicos, que foi vendido pelo pai aos dois anos de idade.

Thelma (Adriana Esteves) ficou viúva há mais de 20 anos e vive para o filho Danilo (Chay Suede), que sobreviveu ao incêndio que matou o pai graças à mãe, que se arriscou entre as chamas para salvá-lo. Por conta disto, se torna uma mãe superprotetora. A vida de Thelma muda quando ela descobre um aneurisma cerebral inoperável e começa uma corrida contra o tempo.

Vitória (Taís Araújo) é uma advogada muito bem-sucedida. Seu principal foco é o trabalho, e sua maior frustração é não conseguir engravidar. A busca incessante pela gravidez acaba destruindo o seu casamento com Paulo (Fabrício Boliveira). Após a separação, ela adota uma criança e conhece Davi (Vladimir Brichta), de quem engravida após um encontro casual.

Além das protagonistas, o elenco também conta com Isis Valverde, Murilo Benício, Juliano Cazarré, Jéssica Ellen, Nanda Costa, Thiago Martins, Humberto Carrão, Julio Andrade, Irandhir Santos, Enrique Diaz, Erika Januza, Tuca Andrada, Danilo Ferreira, Debora Lamm, Milhem Cortaz, Malu Galli, Letícia Lima, Camila Márdila, Clarissa Kiste, Ana Flavia Cavalcanti e outros nomes.