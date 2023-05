Rede Bahia recepciona profissionais de marketing em evento no estado

Pelo segundo ano consecutivo, a Rede Bahia é parceira do Marketing Network Brasil (MNB), evento que acontece no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte, e que reúne os maiores profissionais de marketing do mercado e anunciantes do país.

Até domingo (21), serão realizadas trocas de experiências, onde serão traçadas tendências, além da formação de uma influente rede de relacionamentos. O CEO da Rede Bahia, Rogério Bruxellas, destaca que o Grupo, principal conglomerado de mídia do estado, não poderia estar de fora desse evento de destaque nacional.

"Essa é a forma que encontramos de nos aproximar cada vez mais das grandes marcas e apresentar ao mercado oportunidades de ativação e posicionamento de marcas no mercado baiano e nacional. Temos sido um hub de soluções, com destaque para o trabalho que desenvolvemos no Festival de Verão Salvador, no carnaval e aniversário da capital baiana", conta.