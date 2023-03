Rede da Tim apresenta instabilidade e usuários ficam sem internet nesta quarta-feira (1°)

A operadora Tim apresentou uma interrupção total na internet móvel e fixa em algumas regiões do Brasil nesta quarta-feira (1°). Usuário da operadora Claro também relataram instabilidade no sinal na noite de hoje.

Segundo o site Fing Internet Alert, a queda da Tim ocorreu às 18h10 e atingiu as regiões da Salvador, Recife e Manaus.

No Twitter, usuários relataram problemas coma operadora. "Mano, a Tim caiu em Salvador toda? Desumano a pessoa chegar do trabalho e não ter internet em casa", escreveu o usuário @cantinhodorafa.

"O que tá havendo com a Tim? Caiu tanto minha Tim Fibra em casa quanto o 3G do celular. Vão me deixar sem Internet mesmo?", questionou @filipealkntara.

No bairro da Pituba, alguns moradores também relataram queda no sinal da Claro. "Uma falta de respeito. Agora a fatura vem cheia", reclamou uma usuária.

Ainda de acordo com os clientes, os suportes de atendimento ao cliente também não estão funcionando.

Até o momento desta publicação as operadoras não informaram a causa da interrupção dos serviços.