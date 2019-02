Rede de cinemas UCI Orient exibe maratona do Oscar

Para quem não teve tempo de assistir aos filmes indicados ao Oscar, aqui vai uma boa oportunidade: a rede UCI Orient dos shoppings Barra, Paralela e Shopping da Bahia reprisarão doze produções presentes na premiação, que acontece nesse domingo a partir das 22h. As exibições acontecerão na quinta (21) e sexta-feira (22), uma vez por dia.

Dentre os grandes destaques está Pantera Negra. O filme da Marvel quebrou um grande tabu e foi indicado em 7 categorias, incluindo a de melhor filme, feito jamais alcançado por um filme de super-herói. Estrelado por Chadwick Boseman, o filme do Pantera ainda alcançou a nomeação para melhor trilha sonora, melhor figurino e melhor direção de arte. O longa será exibido na quinta às 20h55 e na sexta-feira às 14h, nas três unidades do cinema.

Nasce Uma Estrela e Roma estão indicados na categoria de melhor filme (Foto: Divulgação)

Os filmes recordistas da 91º edição do Oscar foram A Favorita e Roma, com 10 indicações cada. Roma é uma produção da Netflix, por isso não está sendo exibida nos cinemas no momento. Além de concorrer como melhor filme, A Favorita colocou duas atrizes do seu elenco para disputarem pela estatueta de atriz coadjuvante, Emma Stone e Rachel Weisz. A produção é exibida às 16h15 no dia 21 e 18h55 no dia 22.

Outros filmes que estão fortes na briga para levar as principais premiações são Nasce Uma Estrela e Bohemian Rhapsody. O primeiro é forte candidato a levar melhor canção original, por Shallow, escrita e interpretada por Lady Gaga. A cantora, e agora atriz, também concorre ao prêmio de melhor atriz, mas tem uma concorrência acirrada com Glenn Close, que atuou em A Esposa.

Já a biografia da banda Queen, do astro Freddie Mercury, tem grandes chances de proporcionar a Rami Malek o prêmio de melhor ator, que disputa, principalmente, com Christian Bale, pela atuação em Vice. Ambos os filmes também disputam na categoria que premia o melhor filme do ano. Nasce Uma Estrela está sendo exibido às 13h20 na quinta e 21h05 na sexta, enquanto Bohemian Rhapsody passará às18h45 na quinta e 19h30 na sexta-feira.