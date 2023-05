Rede de ensino profissionalizante realiza Feira da Empregabilidade em Salvador

A rede de ensino profissionalizante Grau Técnico promoverá uma nova edição da Feira de Empregabilidade, nesta sexta-feira (05), na sede da instituição, localizada na Estrada da Paciência, em Cajazeiras 8.

Marcada para acontecer entre às 8h e 17h, a feira é gratuita e tem objetivo de facilitar a entrada no mercado de trabalho. Para isso, contará com uma programação com encaminhamentos para vagas de emprego, jovem aprendiz e estágio, capacitação de currículos, palestras e serviços gratuitos de saúde.

O evento é organizado pela agência de emprego da Grau Técnico, com a participação de empresas parceiras como o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (SIMM), Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), Instituto Euvaldo Lodi (Iel), Instituto Brasileiro Pró-Educação e Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) e a Nobre Educação.