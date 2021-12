Rede de franquias de açaí se mobiliza para apoiar o Projeto Sertão na construção de um Centro de Inclusão

Para apoiar o Projeto Sertão na construção de um Centro de Inclusão no sertão baiano, a rede de franquias Açaí NoKilo lançou em dezembro a campanha Ser tão NoKilo - Natal Solidário. A entidade beneficiada já atua há mais de 4 anos promovendo arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas para comunidades que, devido às secas recorrentes e potencializadas pela crise sanitária causada pela COVID-19, enfrentam insegurança alimentar. O projeto ainda conta com um time de profissionais voluntários que realizam atendimentos odontológicos, médicos, fisioterápicos e psicológicos.

"Nós somos esperança para eles. Quando eles veem a gente chegando, eles ficam em uma alegria enorme, pois chegou socorro. Queremos levar oportunidades para a família toda: tanto para as crianças, como para os pais. Principalmente às crianças porque elas acabam se envolvendo em relacionamentos muito cedo. Muitas meninas são impostas a casarem com 12,13 anos de idade. Entendemos que elas precisam ter opção de escolha para serem o que quiser na vida", disse Michele Coutinho, idealizadora do Projeto Sertão.

Com a construção do Centro de Inclusão, o projeto passará a ofertar cursos profissionalizantes, de artesanatos, idiomas e reforço escolar para mais de 800 pessoas de 15 diferentes povoados da região. E para tornar esse objetivo uma realidade, a cada 1 kg de açaí vendido em todas as lojas da rede Açaí NoKilo, R$1 será doado ao Projeto Sertão. A campanha, que terá duração até o dia 31 de dezembro, arrecadou até o momento mais de 44 mil reais.

Sobre a rede Açaí NoKilo:

Com a primeira loja inaugurada em 7 de outubro de 2017, em Euclides da Cunha, Bahia, a marca Açaí NoKilo se tornou a franquia de açaí com maior crescimento no estado.

Com a crescente demanda no consumo de açaí no país e a percepção da empresária Elizângela Siqueira sobre a praticidade do sistema self service, um modelo de negócio foi criado com o objetivo de inovar o formato já existente no mercado. Diferenciado não apenas pela qualidade dos seus produtos, mas pela variedade e preços competitivos, associados a um ambiente alegre, moderno e acolhedor, o formato oferece praticidade aos consumidores. Nas mais de 40 lojas, cada mobiliário e produto são posicionados estrategicamente para garantir uma experiência de consumo exclusiva.

A rede, que já conta com unidades em processo de instalação também em outros estados, é a própria fabricante dos açaís e cremes comercializados, garantindo melhores margens de lucro e autonomia. Ainda conta com o lançamento de novos sabores durante todo ano. Outro diferencial da franquia Açaí NoKilo está no sistema logístico da rede que também é próprio, garantindo a entrega no tempo e quantidade ideais para o bom funcionamento do negócio.

Com a comercialização de produtos exclusivos, o Açaí NoKilo tem como objetivo oferecer ao mercado de franchising um negócio de baixo investimento e ótima lucratividade, formando uma rede de parceiros com capacidade para crescer, conquistando o setor com produtos e atendimento de qualidade.