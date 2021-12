Rede Globo vende sede e passa a pagar aluguel em São Paulo; veja o valor

A Rede Globo vendeu sua sede em São Paulo por R$522 milhões. A informação foi divulgada pelo portal Comunique-se. O prédio, que abriga estúdios de entretenimento e de telejornais como o ‘Jornal Hoje’ e ‘Jornal da Globo’, foi adquirido pelo fundo imobiliário Vinci Real Estate. A emissora, segundo a publicação seguirá no espaço, pagando aluguel à nova proprietária.

O contrato de sale & leaseback (termo em inglês para contratos em que há venda seguida de aluguel do mesmo local) assinado com a Vinci prevê a locação do imóvel por, ao menos, 15 anos. O aluguel será no valor de R$84,67/m², que seguirá o reajuste anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Passado o período, o acordo poderá ser renovado por mais 15 anos, segundo informações divulgadas em matéria do portal de notícias Janela Publicitária.

Ainda segundo a publicação, para seguir no prédio, que ocupa um terreno de 39 mil m², a emissora deverá pagar, inicialmente, cerca de R$3,3 milhões por mês.

Em nota enviada ao Notícias da TV, a Globo afirma que a venda do prédio na cidade de São Paulo é parte da estratégia que tem sido aplicada pela empresa, que pretende se tornar mais próxima dos consumidores, com um perfil mais “leve, ágil e flexível”. “Como tem falado de forma recorrente, a Globo está em pleno processo de revisão do seu modelo operacional, implementando medidas que visam apoiar a transformação da empresa em sua estratégia D2C”, afirma, no comunicado.

Inaugurada em 1999, a atual base da Rede Globo de Televisão em São Paulo está localizada na Rua Evandro Carlos de Andrade, na Vila Cordeiro em São Paulo.