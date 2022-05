Rede Mater Dei inaugura primeiro hospital em Salvador

O sonho empreendedor de um casal de médicos nasceu no final da década de 50, com a ideia de um hospital que atendesse de forma humanizada e com empatia, da mesma maneira que eles em seu antigo consultório. O tempo passou e nos anos 80, José e Norma Salvador transformaram o sonho em realidade com a abertura da primeira unidade Mater Dei, em Belo Horizonte. A partir de hoje, a capital baiana passa a contar com os serviços do grupo, no Hospital Mater Dei Salvador, que se soma a outras unidades do grupo instaladas além de Minas Gerais, em Goiás e no Pará.

Localizado na Vasco da Gama, o espaço foi inaugurado oficialmente ontem, com diversas autoridades, como o governador Rui Costa, o prefeito de Salvador Bruno Reis, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto e outros convidados. O novo equipamento chega no mesmo momento em que Salvador consolida um novo vetor de crescimento econômico na área de saúde, como destacou o prefeito Bruno Reis. Os investimentos do setor privado na área passa da casa de R$ 1 bilhão, calculou o gestor municipal.

“Toda essa magnitude da obra que o Grupo Mater Dei trouxe para a capital vai gerar aqui 3,5 mil empregos diretos. Temos outros grandes hospitais sendo construídos, a exemplo do Star Aliança, que, sem dúvida, vai ser o melhor hospital do Norte Nordeste”, destacou o prefeito.

“A soma desses investimentos com a duplicação de operações, como a Cárdio Pulmonar e o São Rafael, estão consolidando Salvador como o principal polo do Norte Nordeste de serviços de qualidade de saúde”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito, o segmento de saúde ainda ajuda a estimular o turismo, um dos principais setores econômicos da cidade. “Isso vale para toda cidade, em especial para idosos que querem morar onde tem oferta de serviço de qualidade, como também vai ajudar a estimular o turismo de saúde”, analisou. Pessoas que vem à Salvador em busca do serviço e trazem a família, passam o final de semana, consomem em bares, restaurantes, se hospedam em hotéis”, complementou.

A atração dos investimentos para Salvador que resultaram na instalação do novo hospital aconteceu ainda na gestão do então prefeito, ACM Neto, em 2019. Ele pontuou que na época não mediu esforços para liberar as licenças necessárias em tempo recorde de 40 dias.

“Eu era prefeito da nossa capital, quando recebi um telefonema de um amigo em comum, que foi colega em Brasília, pedindo para agendar um encontro com seu José Salvador. Na reunião, me surpreendeu que vários membros da família estavam presentes. Naquela conversa eu pude vislumbrar a importância desse investimento para a nossa cidade”, recordou.

Neto ressaltou ainda que o novo Mater Dei muda inteiramente o patamar dos serviços de saúde da rede particular de Salvador, além de contribuir para a transformação urbanística de toda essa região da cidade.

“É um dia histórico. O que a gente está vendo é um ciclo de investimentos no setor privado que nunca aconteceu na história da cidade. Salvador vai ser uma referência em termos de saúde particular do país, eu não tenho dúvidas, sobretudo, se consolidando como o maior polo de oferta no Norte Nordeste de serviço de qualidade na rede privada de saúde”.

O anfitrião, fundador da rede e presidente do conselho administrativo, José Salvador, agradeceu à Bahia por ter acreditado no projeto e na proposta de atendimento humanizado da Mater Dei. “Quando passamos dos 90 anos, ficamos cativos de nossas recordações. Nesse hospital serão geradas muitas memórias especiais. Muitas crianças vão nascer aqui. Para realizar obras relevantes como essa é preciso colocar em prática nossos sonhos altruístas”, destacou.

“Queremos nos inspirar em Santa Dulce, que é um exemplo de compaixão. Ela também gostava de construir hospitais”.

Estrutura

A estrutura do Mater Dei Salvador contempla quase 61,2 mil metros quadrados de área, distribuídos em 24 pavimentos, heliponto, 369 leitos (sendo 40 CTI adulto e 40 UTI pediátrica), 21 salas de cirurgias e obstétricas, mais medicina diagnóstica, pronto socorro adulto e infantil, oncologia. A unidade integra também um centro médico a 90 metros do hospital, com 62 consultórios.

Em seu discurso durante a solenidade, o presidente da Rede Mater Dei Saúde, Henrique Salvador lembrou que sua mãe, fundadora do grupo Norma Salvador é baiana, nascida em Feira de Santana. “É um momento único esse que a Mater Dei está passando. Um sonho alicerçado no movimento mais forte e poderoso que é o amor. A Bahia sempre nos deu muito, em especial, Dona Norma, minha mãe. Mulher, que saiu de Feira de Santana para estudar medicina. Ao trazer o Mater Dei para a Bahia estamos devolvendo todo esse amor que recebemos dela durante esse tempo”.

A chegada na Bahia inaugura uma nova fase do grupo, já que a unidade é o primeiro projeto greenfield (construído do zero) da instituição fora de Minas Gerais. Ainda em solo baiano, a rede adquiriu há poucos meses o Hospital Emec, em Feira de Santana.

“Recebemos todo apoio para trazer o que há de mais moderno em assistência de saúde no mundo. Avaliamos dezenas de terrenos e nos deparamos com essa oportunidade única no coração do Rio Vermelho. Não foi por um acaso que viemos para Salvador. Queremos ser referência para a cidade”, comentou.

O governador Rui Costa agradeceu a escolha da Bahia e convidou para uma parceria que estimule a formação de residências medicas no hospital. “Nós vivemos um momento de forte expansão, tanto da rede pública – com o maior investimento do Brasil – como da rede privada. A área de saúde é um dos setores que prestam serviços que mais geram empregos. Além disso, um grande desafio que o estado tem pela frente é o de aumentar a oferta de médicos especialistas. Com isso, vamos crescer o número de atendimentos tanto na rede pública quanto privada”.

Operação

Nesse primeiro momento o novo Mater Dei Salvador, abre as portas com uma equipe de 700 colaboradores, 200 médicos e uma capacidade de operação entre 80 a 100 leitos disponíveis, mais 10 salas cirúrgicas, metade do total. “Os outros postos de trabalhos serão gerados no processo de aumento da demanda do hospital. Nossa expectativa é que a operação da sua unidade em sua capacidade completa possa acontecer em 2 anos e meio a 3 anos”, explica o diretor geral do hospital, Marcelo Jorge Sonneborn.

Três cirurgias estão agendadas para o primeiro dia de funcionamento: um parto, ablação renal (procedimento para tratamento contra tumores renais) e prostatectomia (remoção de parte ou toda a próstata). “Isso demostra que está tudo pronto. Temos a certeza que conseguimos agregar um corpo clínico muito diferenciado e qualificado. Diferente do que chegaram a dizer, 100% da nossa equipe é daqui. Nossa expectativa em Salvador é a melhor possível”, completa o diretor.