Rede Nordeste debate 1ª visita de Bolsonaro à região pós-eleição; assista

Cinco meses depois de assumir a Presidência da República, Jair Bolsonaro realiza sua primeira viagem oficial ao Nordeste do país nesta sexta-feira (24). A visita é o tema do programa Conexão Nordeste, no qual os jornalistas Jorge Gauthier (CORREIO), Jamildo Melo (JC Online, do Recife) e Italo Coriolano (O Povo, de Fortaleza) discutem a importância da visita e temas relacionados.

O presidente desembarca primeiro em Recife, onde participa de uma reunião com governadores dos estados da região, além de Minas Gerais e do Espírito Santo, na qual deve anunciar um acréscimo de R$ 2,1 bilhões para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, voltado para obras de infraestrutura.

O presidente também irá a Petrolina (PE), na divisa com Juazeiro, no Norte da Bahia, onde vai entregar imóveis do Minha Casa, Minha Vida e assinará ordem de serviços para construção de dois viadutos e duplicação da BR-428.

O Nordeste é a região em que Bolsonaro tem a sua pior avaliação. Segundo pesquisa Datafolha divulgada no mês passado, 39% dos nordestinos consideram o seu governo ruim ou péssimo ante 30% da média nacional.

Nas eleições, ele também foi derrotado nos nove estados da região, ficando atrás do então candidato Fernando Haddad (PT). Diante do quadro, o presidente deve ser recebido com protestos nas duas cidades pernambucanas.