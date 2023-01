Rede SAC emite CPF de estudantes para matrícula na rede estadual

Estudantes que vão fazer a matrícula na rede estadual de ensino podem solicitar a emissão do CPF em nove unidades da Rede SAC da capital e do interior e em 14 colégios estaduais, até terça-feira (24), último dia da matrícula. A iniciativa é fruto de uma parceria do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) com a Secretaria da Educação do Estado (SEC). O CPF é um dos documentos necessários para a matrícula na rede estadual de ensino.

Para a emissão do CPF, os estudantes menores de 16 anos devem estar, obrigatoriamente, acompanhados pelo pai, pela mãe ou por um responsável legal. Maiores de 25 anos devem procurar a Receita Federal.

Locais

O estudante pode fazer o documento em seis Postos SAC em Salvador e três Pontos SAC no interior do Estado. O atendimento no SAC será por ordem de chegada, sem necessidade de realizar agendamento. Os estudantes também podem obter o CPF em 10 colégios da rede estadual situados em Salvador, além de quatro unidades escolares localizadas no interior da Bahia.

Confira os locais:

Postos SAC da Capital:

Liberdade, Comércio, Cajazeiras, Periperi, Pau da Lima e Pituaçu.

Unidades da Rede SAC no interior do Estado:

Ponto SAC Capim Grosso, Ipirá, Riachão do Jacuípe.

Escolas estaduais na capital:

Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Pedro Paulo Marques e Marques (antigo Helena Matheus) – São Cristóvão

Colégio Estadual de Tempo Integral Rômulo Almeida, R. das Araras, 114 – Imbuí

Colégio Estadual de Tempo Integral São Daniel Comboni, Av. Ulysses Guimarães – Sussuarana

Colégio Estadual de Tempo Integral Vila Canária, R. São Pedro 8, Vila Canária

Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella - R. Cristiano Buys, 258 - Cabula

Colégio Estadual Noêmia Rêgo - R. Boca da Mata, s/n - Valéria

Colégio Estadual Gov. Roberto Santos - 3ª Etapa Castelo Branco – Castelo Branco

Colégio Estadual Rotary - Ladeira do Abaeté – Itapuã

Colégio Estadual Luiz Viana - R. Waldemar Falcão, 07 - Brotas

Colégio Estadual Manoel Devoto - R. Osvaldo Cruz - Rio Vermelho.

Unidades escolares no Interior do Estado:

Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP de Irecê)

Colégio Estadual Polivalente de Paulo Afonso

Colégio Estadual de Jequié

Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Piemonte da Diamantina II, em Jacobina.