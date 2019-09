Rede varejista Forever 21 anuncia pedido de falência e fechará lojas nos EUA

A varejista americana de moda Forever 21 informou no domingo (29) que vai entrar com pedido de falência. Cerca de 180 das 500 lojas existentes nos Estados Unidos serão fechadas. A empresa ainda vai sair dos mercados europeu e asiático, mas pretende preservar a operação na América Latina. A empresa atua no Brasil desde 2014. No total, são cerca de 300 lojas da marca fora dos Estados Unidos.

A Forever 21, que tem sede em Los Angeles, na Califórnia, foi vítima de sua própria expansão acelerada e das mudanças rápidas dos gostos dos consumidores. A empresa tem como foco o público jovem, especialmente o feminino.

No anúncio do pedido de falência, a varejista, que não é cotada em bolsas e não informou números da operação, disse que vai buscar maximizar os resultados das lojas remanescentes nos EUA.

A rede varejista foi fundada em 1984 e tornou-se bastante popular entre consumidores jovens a partir de meados dos anos 1990.