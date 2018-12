Rede varejista tem 5 mil vagas em todo o país

Quem está em busca de um emprego temporário neste final de ano, aqui vai uma dica: a varejista holandesa C&A abriu cerca de 5 mil vagas em todo o Brasil. As oportunidades estão distribuídas em todas as 270 unidades do grupo no país, incluindo a Bahia. Para concorrer aos postos de trabalho, é preciso ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e interesse pelo segmento de moda. Os cargos são nas áreas de venda e atendimento ao cliente. Os salários variam de acordo com a região escolhida. Inscrições no site https://www.vagas.com.br/.

Período de trabalho

Os selecionados pela C&A trabalharão por um período determinado, que pode variar entre 14 e 45 dias. As contratações representarão um incremento de 30% no quadro de funcionários, para atender à demanda de Natal.

Unifacs contrata professor

A Unifacs está contratando professor para o programa de pós-graduação stricto sensu em Administração. A vaga é para o regime de trabalho em tempo integral e as inscrições podem ser feitas até amanhã na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Administração, localizada na Rua Doutor José Peroba, Stiep.