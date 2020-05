RedeMix ignora crise e inaugura mais uma loja

Crescimento em rede

Quem está crescendo em tempos de pandemia é a RedeMix, que inaugurou ontem a 14º loja do grupo, no bairro da Pituba. Com forte conceito em tecnologia e serviços, a nova unidade recebeu investimentos da ordem de R$ 15 milhões e vai gerar 120 novos empregos. Em função da pandemia do coronavírus, não houve cerimônia de abertura e a loja limitou a entrada de pessoas. Segundo o diretor do grupo, João Claudio Nunes, mesmo em período de forte retração na economia, a rede decidiu manter os investimentos e o cronograma de crescimento estabelecidos no ano passado. “Não mudamos nossos planos para não gerar demissões, já que a equipe estava toda contratada. E a loja já estava sendo finalizada", conta. "Sabemos que o momento é difícil para projetos como este, que a unidade não irá gerar o faturamento planejado. Mas vamos acreditar que toda esta situação vai passar e o consumidor retomará seu poder de compra”, disse ele.

Doações

Para marcar a inauguração, a rede lança uma campanha de doações para três instituições do bairro: Apae Salvador, Igreja Nossa Senhora da Luz e o Centro Espírita Paulo & Estevão, que são responsáveis pelo auxílio e manutenção de milhares de famílias carentes. O grupo vai doar quatro toneladas de alimentos e pretende chegar a dez toneladas com auxílio dos clientes. “Depois das quatro toneladas doadas, a cada compra realizada, sem valor estabelecido, a rede vai doar mais um quilo de alimento não perecível. Vamos juntos consolidar esta rede de solidariedade”, disse o diretor. Na frente da loja será instalado um termômetro da solidariedade, que marcará diariamente o nível de doação.

Nova unidade

Novos investimentos sempre serão grandes notícias. Quando são anunciados em momentos de retração, tornam-se ainda mais importantes. A Carbonor implantou uma nova unidade industrial em Camaçari, apesar do momento de crise na economia. As informações são da Usuport, associação que representa os proprietários de cargas portuárias na Bahia. Nessa unidade industrial serão produzidas 21 mil tonelada por ano ano de dióxido de carbono e 23 mil toneladas/ano de hidróxido de cálcio. Os investimentos vão consolidar a empresa como uma das maiores e mais tradicionais industrias químicas do Brasil. Além de ser líder na produção de bicarbonato de sódio, a Carbonor também é a única detentora de tecnologia de produção de bicarbonato para hemodiálise no Brasil, com capacidade de produção de 80 mil toneladas/ano, cerca de 75% da demanda nacional de bicarbonato de sódio.

Endividamento

A taxa de endividados de Salvador disparou em maio e atingiu 57,1% da população. Foi o maior percentual de aumento desde outubro de 2016 e representou uma alta de 7,2 pontos percentuais em relação a abril (49,9%), conforme registra a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Fecomércio-Ba. Atualmente, 530 mil famílias da capital baiana tem com algum tipo de dívida. O percentual de famílias que não conseguiram pagar as dívidas até data do vencimento também aumentou, passando de 16,9% em abril para os atuais 21,6% – o maior patamar desde janeiro de 2018. Em números absolutos, significa 200 mil famílias inadimplentes.

GOL retoma voo

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia aérea do Brasil, retoma importante trecho para a malha do Nordeste, a rota Salvador (SSA)-Recife (REC). Os voos serão operados diariamente, a exceção dos sábados, a partir de 15 de junho. Os trechos fazem parte do planejamento da malha essencial da empresa do mês e serão disponibilizados partindo do Recife, às 13h55, e da capital baiana às 13h05. Com a medida, a Companhia restabelece a ligação entre Bahia e Pernambuco, estados relevantes para o mercado brasileiro em termos de economia, saúde e cargas.