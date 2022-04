Reduto histórico de adversários, Juazeiro tem evento lotado de ACM Neto e surpreende petistas

O evento do pré-candidato ao governo ACM Neto em Juazeiro surpreendeu seus adversários da região na noite desta sexta-feira (29) pelo fato de o município ser reduto histórico do PT. O ato político promovido por lideranças locais para Neto contou com lotação máxima no local do evento, realizado no espaço Via Show Nossa Casa.

A região de Juazeiro deu ao PT vitórias nas últimas eleições. Petistas esperavam que, devido a este histórico, o evento de Neto não contasse com grande público. Contudo, o ato político do ex-prefeito de Salvador contou com presença massiva do público local e aponta para um favoritismo de Neto na região.

Para aliados de Neto, a mudança de ventos na região começou em 2020, com a eleição de Suzana Ramos (PSDB) para prefeita de Juazeiro. A presença de Neto com um evento de grande proporção, dizem, é uma prova inconteste de força política do pré-candidato do União Brasil.

Aliados de Neto dizem também que o sucesso do ato demonstra ainda força política do deputado federal Adolfo Viana (PSDB), da prefeita Suzana Ramos e do filho dela, Jordavio Ramos, que é pré-candidato a deputado estadual. Jordavio é considerado o grande articulador do evento.