Reembolso de despesas médicas

Muito se especula sobre reembolso médico no Brasil. O tema é recheado de vieses e interpretações muitas vezes criados pelos próprios planos de saúde. Recentemente, uma grande operadora comunicou aos seus usuários que reembolsos poderiam se constituir em fraude. Esta afirmação só faz sentido se o paciente não tiver pago ou não houver se comprometido a pagar pelo serviço de saúde. Excluídas essas possibilidades, resta a legitimidade de cobrar reembolso do plano.

A Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, descreve que a operadora de plano de saúde é obrigada a proceder ao reembolso nos casos de urgência ou emergência ou quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, observando-se os limites do contrato e de acordo com as despesas efetuadas pelo usuário. Portanto, para que seja possível o reembolso, é preciso verificar os limites da apólice contratada e cobrar sobre ela. O prazo máximo para que isso ocorra é de até 30 dias.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se posicionou sobre o reembolso assistido ou auxiliado, através de um Recurso Especial. Julgado por unanimidade, o acórdão entende que o consumidor não tem direito ao reembolso sem que tenha havido prévio desembolso de valores. Contudo, vale destacar, o desembolso é uma forma de pagamento negociada entre hospital/clínica e paciente. O plano de saúde não deve intervir.

Se o médico negociou com o paciente um determinado prazo para cobrar pelo serviço prestado, onde está configurada a fraude? Não há! O paciente não deve ser induzido a escolher uma ou outra forma de cobrança. Ele deve ter ciência de sua responsabilidade financeira e de que ao solicitar um reembolso assistido, ele apenas está contando com uma empresa para auxiliá-lo na busca pelo direito de reembolso de um débito que assumiu ao negociar com o prestador uma forma de pagamento.

A comunicação nesse tipo de negociação precisa ser assertiva. Não se deve jamais usar de subterfúgios para angariar clientes e a linguagem deve ser clara e franca. Os prestadores precisam explicar claramente o seu modo de cobrança, dando a chance do paciente pagar de imediato ou negociar o pagamento.

Se pagar no cartão de crédito em dez parcelas, você não vai solicitar o reembolso mês a mês, pois já existe o compromisso por esse pagamento. A forma escolhida para pagar ao seu prestador jamais deverá ser colocada pela operadora de saúde como condição para reembolso, seja ele assistido ou não.

O reembolso sem desembolso tem limite, mas não é a operadora quem deve estabelecer a forma de pagamento acertada entre o prestador e o paciente. Isso, inclusive, fere a autonomia das partes, direito mais do que insculpido na legislação brasileira.



Marina Basile é advogada especializada em Direito à Saúde, Direito Civil e Direito Médico Hospitalar; tem MBA em Gestão e Business Law e certificada em Privacidade e Proteção de Dados, em Compliance e Melhores Práticas.