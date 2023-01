Reencontro com clima carnavalesco: Shows privados estendem festejos da Lavagem do Bonfim

Há quem diga por aí que é nos encontros que a existência humana pode ser concebida e, então, validada. Se a máxima for mesmo verdadeira, não seria exagero dizer que, nesta quinta-feira (12), o reencontro de Salvador com as comemorações em homenagem ao Senhor do Bonfim, depois de dois anos de pausa em decorrência da pandemia de covid-19, fez a cidade renascer. Para além do roteiro religioso, tendo como destaque a caminhada até a Colina Sagrada, na Lavagem do Bonfim, o público pôde voltar a curtir os shows privados no dia sagrado, estendendo o tempo de celebração pela tarde com a promessa de adentrar a noite.

No Clube dos Oficiais, no bairro do Dendezeiros, a festa intitulada Lavagem do Bonfim, em homenagem a data, ficou a cargo de Dilsinho, Thiago Aquino, CBX Samba Club e Eduardinho. A caminho do local, grande parte da multidão ainda estava trajada de branco e azul, cores tradicionais para uso até a Colina Sagrada. Tratava-se de pessoas que foram expressar sua devoção indo até a Igreja Basílica pela manhã, mas pela tarde estavam totalmente dedicadas ao ofício de fazer jus à mistura do sagrado com o profano.

A assistente administrativa Jocidene Santos, 40, foi uma delas. Desde 8h30 no Bonfim, ela acompanhou todo o roteiro sagrado e chegou a se machucar ao cair de uma marquise de um metro de altura. No entanto, nem o cansaço nem o ferimento a detiveram na missão de cumprir, agora, a programação profana.

“Não deixei de vir do Bonfim até aqui a pé, porque quem tem fé vem a pé, né? Eu estava com saudades das festas. Escolhi essa porque seria no circuito, então era mais acessível para quem vinha da caminhada a pé ficar até aqui mais tarde”, conta.

Sem desperdiçar a chance de curtir a mistura de pagode romântico, arrocha e samba, a contadora Josélia da Silva, 40, acompanhou a amiga Jocidene no Clube dos Oficiais. Antes, ela havia feito o longo percurso da Sete Portas até o Bonfim e do Bonfim para o Dendezeiros. Tudo para matar a sede de celebrar. “Estou com 40, mas ainda não estou morta”, brincou. “Eu senti muita falta das festas na pandemia e, agora, é hora de aproveitar um pouquinho com responsabilidade”, diz.

As amigas Jocidene Santos e Josélia da Silva curtiram a festa privada no Clube dos Oficiais depois de fazerem a caminhada até a Colina Sagrada (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

Também movido pelo senso de responsabilidade, o funcionário público Manoel Messias, 68, resolveu se poupar da caminhada até a Colina Sagrada, uma vez que as pernas já não acompanham mais a energia da alma do baiano que por anos aproveitou a data fazendo parte do cortejo. Como alternativa, Manoel decidiu marcar presença na festa Casarão do Bonfim, no antigo Cais Dourado, agora intitulado Casarão. O evento contou com a presença do Grupo Revelação, Vou pro Sereno, Samba e Suor, Pagode Belito e DJ Raffa Maciel para agitar o palco.

Vindo de Feira de Santana, o Casarão foi também o local de parada do influencer de esportes Rangel Giga, 29, que, antes de ir para a festa privada, quis experimentar o clima do Dia da Lavagem do Bonfim nas ruas do Comércio. Para Rangel, foi a oportunidade perfeita para fechar o dia com chave de ouro.

“Vim para curtir Revelação. Está sendo legal porque é uma festa que está todo mundo incluído. Mesmo sendo um cara que não curte tanta festa, estou gostando, porque estava com saudade demais desse clima”, afirma.

Influencer de Feira de Santana, Rangel Giga, 28, fez parada na festa Casarão do Bonfim para curtir o Grupo Revelação (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

No lado de fora da casa de shows, o público na rua fazia sua própria festa. Com os bares ao longo do Comércio lotados, a animação das pistas, a presença de cambistas para vender ingressos para a festa atrás do muro do Casarão, e o zigue-zague feitos pelos ambulantes e catadores de latinhas para conseguir garantir o dinheiro da semana, o clima foi de reinauguração do verão e de prévia do Carnaval. Para a cuidadora de idosos, Ducélia Machado, 51, deveria ser esta quinta-feira o dia escolhido para não ter fim.

“Desde os 20 anos eu venho para a Lavagem do Bonfim. Hoje, estou com amigos, de folga. A festa, para mim, só acaba amanhã”, garante.

Sem a tradicional festa da Enxaguada Du Bonfim, comandada por Carlinhos Brown, que normalmente acontece no Museu do Ritmo, a prece pela prolongação deste dia de reencontro não deixou de acontecer nas imediações da Praça da Inglaterra. Próximas ao local onde a festa aconteceria, centenas de pessoas aproveitaram para se embalar com os sons mecânicos improvisados, numa clara negativa à ideia de se afastar das comemorações deste dia sagrado e profano novamente.

Economia cultural

Com expectativa de receber 3,4 milhões de turistas neste verão, segundo estimativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Salvador já está sendo palco de eventos que prometem movimentar a economia cultural nesta época do ano. O retorno das festas particulares da Lavagem do Senhor do Bonfim confirmam a tendência pela alta atratividade de público registrado.

Integrante do time de organizadoras da festa Casarão do Bonfim, Bárbara Almeida contou que o evento estava com as vendas a todo o vapor mesmo depois da primeira atração subir ao palco. Com capacidade para comportar cerca de 5 mil pessoas, a expectativa era de que o Casarão tivesse metade da sua estrutura ocupada até o final do dia.

“É muito importante para nós. É um evento que acontece quase todos os anos. Houve a hipótese de não ter nesse ano, mas teve e está tendo muito público, porque eles esperam pelo Bonfim e pelo samba. É uma mistura entre o sagrado e o profano que faz lucrar”, aponta.

Conforme dados da Secult, no momento, Salvador já registra uma taxa média de ocupação hoteleira de 70,43%, com a geração de uma receita turística de R$ 5,1 bilhões. A tendência, com a proximidade do Carnaval, é de que esses números aumentem enquanto o turismo e a cultura voltam a pulsar.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo