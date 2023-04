Reféns são liberados e oito suspeitos são presos em Tancredo Neves

As duas pessoas feitas reféns na noite desta terça-feira (18), no bairro de Tancredo Neves, foram liberadas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), oito criminosos foram presos nas duas ocorrências e levados para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Tudo começou por volta das 18h, quando militares empregados na 'Operação Intensificação' avistaram um dos alvos da polícia. Houve uma perseguição e troca de tiros. Na fuga, o suspeito e outros comparsas invadiram duas casas e fizeram moradores reféns. Foram duas ocorrências distintas, mas na mesma região da comunidade da Aldeia, na Travessa Murici.

Em uma delas, por volta das 20h, os bandidos se entregaram e liberaram o morador. Durante a ocorrência, os bandidos fizeram uma transmissão ao vivo nas redes sociais enquanto mantinham o jovem refém com uma arma apontada para sua cabeça. Os criminosos estariam ameaçando os policiais com uma granada e chegaram a botar um botijão de gás na entrada da casa. O jovem foi liberado, sem ferimentos. Quatro suspeitos foram presos.

Na outra casa, a vítima foi uma mulher grávida, segundo o major da Polícia Militar, Luciano Jorge. Após cerca de quatro horas de negociação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) conseguiram liberar a mulher e prender mais quatro criminosos que estavam mantendo a vítima em cárcere na própria casa. Segundo a TV Bahia, ela está no oitavo mês e tem 24 anos. A SSP também confirmou que a gestante não sofreu ferimentos.

No total, oito bandidos armados foram capturados. Até esta publicação, a SSP ainda não tinha divulgado o balanço da operação, nem a quantia de armamento usado nas duas ocorrências.

Linha do tempo

A 'Operação Intensificação' acontece no bairro desde a semana passada, após uma onda de violência no bairro. Desde estão, cinco ocorrências e invasão e cárcere foram registradas no bairro.

12/04 - Os bandidos fizeram uma família refém, na localidade da Semente, após os traficantes perceberam a presença policial durante a Operação Intensificação e invadirem a casa com quatro ocupantes, entre eles uma criança de 6 anos e uma idosa. Os reféns foram liberados e quatro criminosos acabaram presos por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Rondesp Central. Com os sequestradores foram encontrados duas pistolas e celulares.

17/04 - Uma adolescente de 16 anos passou 4 horas em cárcere privado em uma casa. Segundo a polícia, o homem liderava um bonde no bairro e ostentava armas. Os dois namoravam há pouco tempo. A PM informou que o suspeito foi cercado na Rua Carla, por volta das 3h, quando estava saindo da residência com armamento em punho. As guarnições estavam circulando por conta da operação de intensificação. Após liberar a jovem, o suspeito se entregou a polícia e foi conduzido para a Central de Flagrantes. Com ele estavam uma pistola 9mm, uma metralhadora, um caracol e munição. Todo armamento foi apreendido e levado junto ao suspeito.

17/04 - Um morador foi feito refém por dois suspeitos. Um trio foi flagrado na região do Final de Linha de Tancredo Neves pelas equipes da Operação Intensificação. Um suspeito acabou morrendo durante a troca de tiros com a polícia e os outros dois invadiram uma casa, fazendo um morador refém. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) negociou com os sequestrados por quase duas horas. A dupla se entregou no início da noite e foi levada para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

18/04 - Após uma perseguição e troca de tiros com a polícia, bandidos fugiram em direção à comunidade da Aldeia. Lá, quatro suspeitos invadiram uma casa onde mantiveram um jovem refém com uma arma apontada para sua cabeça. Os criminosos teriam ameaçado os policiais com uma granada e chegaram a botar um botijão de gás na entrada da casa. Os criminosos ainda fizeram uma transmissão ao vivo nas redes sociais. O jovem foi liberado, por volta das 20h, sem ferimentos. Quatro suspeitos foram presos.

18/04 - Na mesma comunidade da Aldeia, em outra casa, uma gestante também ficou sob a mira dos bandidos. Após cerca de quatro horas de negociação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) conseguiram liberar a mulher e prender mais quatros criminosos. Segundo a TV Bahia, ela está no oitavo mês e tem 24 anos. A SSP também confirmou que a gestante não sofreu ferimentos.