Referência em medicina de precisão, DNA Laboratório completa 25 anos com olhar voltado para o social

O que não faltam são histórias de empresas que começam suas atividades de forma modesta e, com o passar dos anos e a evolução do negócio, ganham uma nova uma dimensão, capaz, inclusive, de causar um grande impacto social. Em Salvador, um exemplo disso é o DNA Laboratório, Vacinas e Genética, pioneiro em exames especializados na área de genética. Com 25 anos de atuação, a empresa, que hoje tem 25 unidades em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Aracaju (Sergipe), já planeja suas próximas décadas, sem esquecer suas raízes, aprendizados e contribuições sociais.

De acordo com a responsável técnica e fundadora do DNA, Betânia Toralles, em 1996, quando concluiu uma pós-graduação, não passava por sua cabeça empreender e gerir o próprio laboratório, mas a carência da capital baiana de um laboratório especializado em genética a fez alugar o espaço de uma garagem ampla, na Pituba, para começar a escrever a história do DNA. “Na época, tive um grande estímulo do meu orientador para investir nesta área e decidi alugar o local onde começamos nossas atividades”, explica. “Desde o início, buscamos trazer o que havia de mais moderno nas técnicas em genética, fomos também os primeiros a produzir exames moleculares em Salvador. Com isso, a sociedade foi abraçando nosso trabalho”, completa.

A Rede DNA se destaca também pela oferta de exames considerados raros

Parte importante no crescimento da rede DNA ao longo dos 25 anos de história tem sido o foco no desenvolvimento dos profissionais que atuam nas unidades. Através da prospecção de estudantes das universidades locais e criação de cursos, como o de Especialização em Genética, a expansão da rede foi impulsionada pelo investimento em equipes qualificadas. “Nesses anos, sempre procuramos captar os melhores estudantes em formação na área de genética e dar oportunidades com estágios, emprego, e hoje temos uma grande família com 320 colaboradores, com total capacidade de dar ao paciente o melhor em termos de atendimento e medicina de precisão”, afirma doutora Betânia.

Referência

Segundo a médica, o exame de cariótipos foi fundamental para posicionar o DNA enquanto referência na Bahia. "Este exame permite o diagnóstico de causas de infertilidade em casais, doenças congênitas e hematológicas. Quando esses diagnósticos são feitos no início das doenças, os tratamentos podem ser mais eficazes para o paciente", explica.

Hoje, uma empresa do segmento com a excelência reconhecida por três selos de qualidade (ISO 9001, PALC e ControL Lab), a Rede DNA se destaca também pela oferta de exames considerados raros, a exemplo de análises de doenças cromossômicas, exame biomolecular, exoma, oncogenética, diagnóstico das leucemias, entre outros.

“No auge da pandemia, fomos os primeiros a implantar o exame PCR e pudemos dar um importante apoio a diversas instituições”, relembra. “Avalio com muita satisfação toda a evolução que vivemos ao longo desses 25 anos e, principalmente, da confiança que conquistamos em todos os lugares que chegamos”, diz.

Há 25 anos, a responsável técnica e fundadora do DNA Laboratório, Betânia Toralles, percebeu uma lacuna no mercado e decidiu empreender

De olho nos próximos 25 anos, a Rede DNA planeja seguir investindo no avanço tecnológico da medicina de precisão e agregar um olhar cada vez mais dedicado à contribuição social. Betânia Toralles afirma que o próximo passo do DNA é ingressar no terceiro setor através de um instituto que favorecerá os jovens. “O futuro vai fortalecer tudo aquilo que já conquistamos em termos de ética e profissionalismo, além de devolver para sociedade um pouco do que foi alcançado. Queremos desenvolver um programa para inserir jovens no mercado de trabalho e através disso aumentar cada vez mais a nossa contribuição social”, comenta.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.