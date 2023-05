Referências no meio-campo, Mugni e Daniel perdem espaço no Bahia

As escalações do Bahia durante a campanha de acesso à Série A, no ano passado, tinham duas certezas: Daniel e Lucas Mugni. Os jogadores eram referências no meio-campo da equipe, e presença garantida nas partidas. Mas o cenário mudou em 2023. Os dois vêm perdendo espaço no tricolor, e pouco estão aparecendo neste Brasileirão.

Daniel era titular absoluto em 2022, mas ainda não ganhou qualquer oportunidade entre os 11 primeiros do Esquadrão na primeira divisão nacional. Só esteve em ação pelo torneio em dois momentos, ambos começando entre os reservas. A última, na derrota contra o Santos por 3x0, pela 5ª rodada. Antes, participou do fim do revés para o Botafogo, pela 2ª rodada. No total, o meia tem apenas 25 minutos disputados no campeonato.

A situação de Mugni é ainda pior. Só entrou em campo em um único jogo da Série A, no triunfo por 3x1 sobre o Coritiba, pela 4ª rodada. No total, atuou por somente 15 minutos no torneio.

No último jogo, o técnico Renato Paiva não tinha à disposição o zagueiro Kanu e o volante Rezende, suspensos. Escalou Gabriel Xavier no sistema defensivo, mas apostou no atacante Ademir em vez de optar por Daniel ou Mugni no meio-campo. Para o segundo tempo, o treinador desfez a formação com três zagueiros, e foi para um 4-3-3. O escolhido para deixar o banco de reservas? Acevedo.

No empate em 0x0 com o Santos, pela Copa do Brasil, chamou a atenção a entrada de Arthur Sales. Isso porque Paiva havia trocado Cauly pelo meia Yago Felipe na parte final do segundo tempo. Mas o jogador sentiu dores na panturrilha cinco minutos depois e precisou ser substituído. Em vez de manter um meia, colocando Daniel ou Mugni, trouxe Arthur Sales ao gramado, um atacante.

Cadê eles?

Daniel e Mugni começaram a temporada de 2023 como titulares, ao lado de Rezende. Mas, aos poucos, a dupla foi perdendo espaço, enquanto Rezende passou a figurar mais na zaga.

Daniel é o jogador do atual elenco que mais vestiu a camisa do Bahia. Até aqui, disputou 174 jogos ao longo de quatro temporadas no clube, com 11 gols marcados e 17 assistências. Foi duas vezes campeão baiano (2020 e 2023) e faturou uma Copa do Nordeste (2021)

Em 2022, o meia esteve em campo em 52 duelos, sendo 49 como titular. Anotou cinco gols e deu sete assistências. No total, o Bahia fez 59 partidas na temporada passada - ou seja, o jogador esteve em ação em 88% dos compromissos.

Já em 2023, Daniel só apareceu em 60% dos confrontos do Esquadrão. Dos 33 jogos que o time já teve no ano, disputou somente 20 - sendo apenas 13 como titular. Ele ainda não balançou as redes, nem deu assistências.

Dez duelos feitos por Daniel no ano foram válidos pelo Campeonato Baiano. Em todos, ele esteve na formação inicial. Também foi titular na derrota por 3x0 para o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, e nos dois triunfos sobre o Volta Redonda, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Já Mugni está em sua terceira temporada pelo Esquadrão. Ele chegou ao clube no meio de 2021, mas o grande momento veio em 2022. Disputou 42 partidas (71% das possíveis), sendo 30 delas como titular. Marcou sete gols - seu ano mais artilheiro - e cinco assistências. O argentino chegou a dizer que era a melhor fase de sua carreira.

Os bons desempenhos renderam a renovação de contrato: em dezembro, o Bahia anunciou que o vínculo de Mugni iria até o fim de 2023. Há ainda a possibilidade de renovação por mais um ano, caso ele dispute 50% dos jogos do time.

Mas, neste ano, o argentino participou de apenas 18 jogos - ou 54% dos compromissos do time. Foram somente sete como titular, com um gol marcado e uma assistência. Somando as três temporadas, Mugni esteve em ação em 81 partidas, com oito gols e oito assistências.

