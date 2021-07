Reflexão sobre passagem no tempo inspira performance de Edu O.

Em uma reflexão sobre a passagem do tempo, o artista baiano Edu O. apresenta a performance “Ah, se eu fosse Marilyn!”, inspirada na peça “Dias Felizes”, de Samuel Beckett. A apresentação on-line acontece neste sábado (17), às 17h, com transmissão pelo canal do Café-teatro Nilda Spencer no YouTube.

Conhecido pelo seu engajamento nas questões de acessibilidade nas artes, o performer e professor de Dança da Universidade Federal da Bahia Edu O. reflete sobre a passagem do tempo, a partir da construção e desconstrução de imagens corporais cotidianas. Na apresentação, um homem isolado em seu quarto é consumido por seus objetos, roupas e livros. Reflexões acerca das expectativas, conquistas e insucessos permeiam a cena.

A proposta artística, que versa também sobre os padrões corporais e morais que se impõem às individualidades, foi criada em praias de Salvador (BA) e já circulou por diversas cidades. Entre elas, Natal (RN), Belém (PA), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), além de Nice (França), Cidade do México (México) e Karlshure (Alemanha).

“Ah, se eu fosse Marilyn!” conta com produção e figurino de Nei Lima, Audiodescrição da Acessu: Acessibilidade Universal, roteiro, edição e mixagem de audiodescrição de Juniro Almeida e revisão e locução de audiodescrição de Ira Vilaronga.

Serviço

Oquê: Performance “Ah, se eu fosse Marilyn!”, de Edu O.

Quando: Sábado (17), às 17h

Transmissão: pelo canal do Café-teatro Nilda Spencer no YouTube

Informações: Instagram (@projeto.alimentodaalma)

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Gratuito