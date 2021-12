Reforços do Vitória, Alemão e Alisson Cassiano aparecem no BID

Mais dois jogadores estão confirmados no elenco do Vitória para a temporada 2022. Na tarde desta segunda-feira (13), os nomes do lateral-direito Alemão e do zagueiro Alisson Cassiano foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Os contratos de ambos são válidos até o fim da Série C.

Nomes de Alisson Cassiano e Alemão foram publicados no BID

(Foto: Reprodução)

Alemão tem 31 anos e é baiano, de Oliveira dos Brejinhos. O jogador estava no Criciúma, onde disputou 17 partidas, sendo 14 delas pela Série C.

Antes, o lateral-direito havia atuado por Taboão da Serra, Serrano, Nacional-SP, Flamengo-SP, União Barbarense, Independente de Limeira, Bragantino, Botafogo, Internacional, Paraná, Figueirense, Londrina, Água Santa e Portuguesa, além do Pohang Steelers, da Coreia do Sul.

Já Alisson Cassiano, de 27 anos, foi revelado pelo ABC, clube para o qual retornou em 2021. O defensor foi titular ao longo da campanha de acesso do time potiguar da Série D para a Série C, participando de 20 jogos.

O atleta paulista também teve passagens por Guaratinguetá, Joinville, Portuguesa Santista, Moto Club, São Bento, Patrocinense e Treze.

Até aqui, o Vitória acertou a contratação de seis reforços para 2022. Já foram anunciados o zagueiro Ewerton Páscoa, o atacante Guilherme Queiroz e o lateral-esquerdo Vicente. Além deles, o clube também fechou com o lateral-esquerdo Salomão.